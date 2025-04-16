С 18 апреля выехавшим за город на авто будут аннулировать права: водителей ждет новый сюрприз
dzen.ru
С наступлением весеннего охотничьего сезона на выездах из городов начинаются масштабные проверки.
Рейды проходят на трассах, ведущих к охотничьим угодьям, и охватывают сразу несколько ведомств: Росгвардию, Минприроды, охотинспекцию, ФССП и налоговую службу.
Кто в зоне особого внимания?
Прежде всего — охотники, перевозящие оружие.
Им стоит заранее подготовиться:
- Ружья и карабины должны быть разряжены и находиться в чехле
- Обязательно наличие охотничьего билета и разрешения на оружие
- Нарушение этих требований может повлечь за собой запрет на охоту до 3 лет
Проверки на долги: не только охотников
На выходных к рейдам присоединяются судебные приставы.
Они будут проверять наличие задолженностей по:
- штрафам
- налогам
- алиментам и иным судебным взысканиям
Если долг есть — его предложат оплатить на месте.
В противном случае:
- может быть наложен арест на имущество
- возможна временная блокировка водительских прав
- в тяжёлых случаях — лишение прав до 3 лет
Как подготовиться и избежать проблем?
- Заранее проверьте задолженности на сайте ФССП или через Госуслуги
- Убедитесь, что все документы на оружие действительны
- Перевозите оружие строго по правилам: в разряженном состоянии, в чехле
Весенние рейды касаются не только охотников, но и всех водителей с долгами перед государством. Прежде чем выезжать за город, лучше проверить бумаги и финансовые обязательства — чтобы отдых на природе не закончился неожиданной встречей с приставами или запретом на управление автомобилем.
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