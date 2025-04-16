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С 18 апреля выехавшим за город на авто будут аннулировать права: водителей ждет новый сюрприз

С началом охотничьего сезона усиливаются провер...

dzen.ru

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С наступлением весеннего охотничьего сезона на выездах из городов начинаются масштабные проверки.

Рейды проходят на трассах, ведущих к охотничьим угодьям, и охватывают сразу несколько ведомств: Росгвардию, Минприроды, охотинспекцию, ФССП и налоговую службу.

Кто в зоне особого внимания?

Прежде всего — охотники, перевозящие оружие.

Им стоит заранее подготовиться:

  • Ружья и карабины должны быть разряжены и находиться в чехле
  • Обязательно наличие охотничьего билета и разрешения на оружие
  • Нарушение этих требований может повлечь за собой запрет на охоту до 3 лет

Проверки на долги: не только охотников

На выходных к рейдам присоединяются судебные приставы.

Они будут проверять наличие задолженностей по:

  • штрафам
  • налогам
  • алиментам и иным судебным взысканиям

Если долг есть — его предложат оплатить на месте.

В противном случае:

  • может быть наложен арест на имущество
  • возможна временная блокировка водительских прав
  • в тяжёлых случаях — лишение прав до 3 лет

Как подготовиться и избежать проблем?

  • Заранее проверьте задолженности на сайте ФССП или через Госуслуги
  • Убедитесь, что все документы на оружие действительны
  • Перевозите оружие строго по правилам: в разряженном состоянии, в чехле

Весенние рейды касаются не только охотников, но и всех водителей с долгами перед государством. Прежде чем выезжать за город, лучше проверить бумаги и финансовые обязательства — чтобы отдых на природе не закончился неожиданной встречей с приставами или запретом на управление автомобилем.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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