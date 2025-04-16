С 18 апреля выехавшим за город на авто будут аннулировать права: водителей ждет новый сюрприз

С наступлением весеннего охотничьего сезона на выездах из городов начинаются масштабные проверки.

Рейды проходят на трассах, ведущих к охотничьим угодьям, и охватывают сразу несколько ведомств: Росгвардию, Минприроды, охотинспекцию, ФССП и налоговую службу.

Кто в зоне особого внимания?

Прежде всего — охотники, перевозящие оружие.

Им стоит заранее подготовиться:

Ружья и карабины должны быть разряжены и находиться в чехле

Обязательно наличие охотничьего билета и разрешения на оружие

Нарушение этих требований может повлечь за собой запрет на охоту до 3 лет

Проверки на долги: не только охотников

На выходных к рейдам присоединяются судебные приставы.

Они будут проверять наличие задолженностей по:

штрафам

налогам

алиментам и иным судебным взысканиям

Если долг есть — его предложат оплатить на месте.

В противном случае:

может быть наложен арест на имущество

возможна временная блокировка водительских прав

в тяжёлых случаях — лишение прав до 3 лет

Как подготовиться и избежать проблем?

Заранее проверьте задолженности на сайте ФССП или через Госуслуги

Убедитесь, что все документы на оружие действительны

Перевозите оружие строго по правилам: в разряженном состоянии, в чехле

Весенние рейды касаются не только охотников, но и всех водителей с долгами перед государством. Прежде чем выезжать за город, лучше проверить бумаги и финансовые обязательства — чтобы отдых на природе не закончился неожиданной встречей с приставами или запретом на управление автомобилем.