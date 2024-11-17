С 17 ноября: владелец "Ашана" и "Леруа Мерлен" изменит шопинг в России — решение для всех россиян

С 17 ноября 2024 года покупатели гипермаркетов "Ашан" и "Леруа Мерлен" встретят революционное изменение в системе оплаты. Благодаря новой политике, любой сможет использовать накопленные бонусные баллы для полного покрытия стоимости покупок, превращая каждый визит в магазин в возможность для значительной экономии.

Как функционирует система?

Программа лояльности "Ашана" позволила клиентам в течение октября собирать бонусы, которые с 6 ноября можно обменивать на товары. Эти баллы теперь станут альтернативой традиционным денежным средствам и могут служить единственным способом оплаты за широкий ассортимент товаров.

Преимущества для покупателей

Польза от этого обновления многообразна:

Сбережения: Клиенты могут драматически уменьшить свои расходы.

Клиенты могут драматически уменьшить свои расходы. Универсальность: Бонусы применимы ко всем категориям товаров, предоставляя свободу выбора.

Бонусы применимы ко всем категориям товаров, предоставляя свободу выбора. Удобство: Баллы автоматически зачисляются на карты лояльности, исключая любые хлопоты с учетом их использования.

Инициативы "Леруа Мерлен"

Вдохновленные успехом "Ашана", "Леруа Мерлен" предложил аналогичные бонусы за покупки, совершенные в октябре через онлайн и при оплате через партнерские банки. С 17 ноября эти бонусы также можно использовать для приобретения любых товаров в их сети.

Как присоединиться к программе?

Для участия достаточно проверить баланс бонусов на карте лояльности и планировать покупки. Эта программа предлагает исключительную возможность не только сократить расходы, но и сделать процесс шопинга более приятным и менее затратным.

Эти меры по бонусной программе отражают стремление "Ашан" и "Леруа Мерлен" к повышению уровня удовлетворенности клиентов, делая покупки не только экономичными, но и более доступными для всех категорий покупателей.