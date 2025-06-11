С 17 июня пенсионеров ждёт прибавка за апрель и май из-за 2 строчек в трудовой
krasnodarik.ru
Как исправить ошибки в трудовых книжках для получения доплаты пенсионерам за апрель и май
Пенсионеры, у которых в трудовых книжках имеются незаверенные исправления или пропущенные записи, теперь могут рассчитывать на доплату за апрель и май. Внесение исправлений в трудовые документы помогает восстановить учётный стаж и повысить размер пенсии, так как Пенсионный фонд пересчитывает выплаты, если обнаружены неучтённые периоды работы.
Ошибки в трудовой книжке, такие как отсутствие записи о переводе или неподтверждённые исправления, могут привести к неправильному учёту стажа и, как следствие, к меньшей пенсии. Но исправление этих ошибок с помощью архивных выписок или справок может привести к доплатам за апрель и май, а также к перерасчёту пенсионных выплат.
Как исправить ошибки в трудовой книжке:
- Найдите подтверждающие документы у вашего бывшего работодателя.
- Если предприятие закрылось, обратитесь в архив, чтобы получить нужные справки.
- Подайте заявление в Пенсионный фонд, приложив все доказательства о несоответствиях в трудовой книжке.
Что означает прибавка за апрель и май:
После перерасчёта пенсии она будет увеличена, а разницу выплатят с момента возникновения права на перерасчёт. В некоторых случаях пенсионеры могут получить единовременную выплату за предыдущие месяцы, что поможет компенсировать недополученные средства.
Совет: Чтобы избежать проблем с выплатами в будущем, внимательно проверяйте свою трудовую книжку и убедитесь, что все записи в ней верны и заверены.
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