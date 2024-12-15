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С 17 декабря запретят установку пластиковых окон: будут вынуждать снять и не разрешат поставить новые

В последние годы многие владельцы квартир в Рос...

gris.by

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Современные панорамные и французские окна становятся все более популярными среди российских домовладельцев, желающих преобразить свое жилье и улучшить естественное освещение. Однако, последние судебные решения внесли значительные изменения в процедуру их установки, подчеркивая необходимость учета интересов всех жильцов дома.

По решению Верховного суда России, любые изменения, затрагивающие внешние стены многоквартирных зданий, теперь требуют одобрения всех собственников квартир, даже если такие изменения не влияют на структурную целостность здания. Это связано с тем, что внешние стены являются общим имуществом собственников, и любое их изменение воспринимается как вмешательство в общие права.

Конкретный прецедент касался владелицы квартиры, которая установила французское окно с разрешения жилищной инспекции, но столкнулась с иском от соседей. Суд встал на сторону соседей, указав на необходимость соблюдения прав всех жильцов и обязав владелицу восстановить первоначальный вид стены и оплатить судебные расходы.

Эти изменения подчеркивают риски для тех, кто уже успел установить такие окна без согласия соседей, а также для тех, кто планирует подобные улучшения. Владельцам квартир теперь важно не только получить разрешение от компетентных органов, но и убедиться в поддержке всех жильцов здания, чтобы избежать юридических споров и финансовых потерь в будущем.

Соблюдение новых процедур и получение одобрения от всех соседей на общем собрании жильцов становится обязательным этапом для реализации таких проектов. Это подход, который укрепляет правовую защиту собственности и обеспечивает соблюдение интересов всех участников домовладения.

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