С 16 марта будут лишать прав за вождение без куртки: водителей ждет неожиданный сюрприз

С марта 2025 года в России начнется новая кампания по усиленным проверкам трезвости водителей, инициированная ГИБДД.

Это изменение уже вызвало множество обсуждений среди водителей, включая распространение некоторых мифов, таких как предположение о том, что легкая одежда может повлиять на решение об лишении водительских прав.

Разрушение мифов

Вопреки слухам, законодательство четко определяет, что внешний вид водителя, включая его одежду, не может быть основанием для лишения прав. Основное внимание инспекторов сосредоточено на поведении водителя и признаках алкогольного опьянения.

Какие признаки могут насторожить инспектора:

Покраснение лица и ощущение жара.

Расширенные сосуды.

Если у инспектора возникнут подозрения, он может предложить водителю пройти дыхательный алкотест или направить на медицинское освидетельствование для подтверждения состояния опьянения.

Процедура проверки

С началом новой кампании проверки на трезвость будут проводиться регулярно. ГИБДД будет следовать установленным процедурам и использовать дополнительные инструкции для определения состояния водителей. Лишение водительских прав происходит только после официального подтверждения факта опьянения.

Советы для водителей:

Одевайтесь адекватно погодным условиям, чтобы избежать недоразумений.

Не садитесь за руль в состоянии опьянения.

Ведите себя спокойно и уважительно при общении с инспектором.

Знайте свои права и при необходимости записывайте ваше общение с сотрудником ГИБДД.

Эти меры направлены на повышение безопасности на дорогах и предотвращение ДТП, связанных с управлением транспортом в состоянии опьянения. Важно помнить, что основная задача каждого водителя — сохранение собственной безопасности и безопасности окружающих.