Новости России
· 16+ · Екатерина Баранова

С 16 марта будут лишать прав за вождение без куртки: водителей ждет неожиданный сюрприз

усиленные проверки трезвости водителей, которые...

63.мвд.рф

Подписаться на Дзен.канал

С марта 2025 года в России начнется новая кампания по усиленным проверкам трезвости водителей, инициированная ГИБДД.

Это изменение уже вызвало множество обсуждений среди водителей, включая распространение некоторых мифов, таких как предположение о том, что легкая одежда может повлиять на решение об лишении водительских прав.

Разрушение мифов

Вопреки слухам, законодательство четко определяет, что внешний вид водителя, включая его одежду, не может быть основанием для лишения прав. Основное внимание инспекторов сосредоточено на поведении водителя и признаках алкогольного опьянения.

Какие признаки могут насторожить инспектора:

  • Покраснение лица и ощущение жара.
  • Расширенные сосуды.

Если у инспектора возникнут подозрения, он может предложить водителю пройти дыхательный алкотест или направить на медицинское освидетельствование для подтверждения состояния опьянения.

Процедура проверки

С началом новой кампании проверки на трезвость будут проводиться регулярно. ГИБДД будет следовать установленным процедурам и использовать дополнительные инструкции для определения состояния водителей. Лишение водительских прав происходит только после официального подтверждения факта опьянения.

Советы для водителей:

  • Одевайтесь адекватно погодным условиям, чтобы избежать недоразумений.
  • Не садитесь за руль в состоянии опьянения.
  • Ведите себя спокойно и уважительно при общении с инспектором.
  • Знайте свои права и при необходимости записывайте ваше общение с сотрудником ГИБДД.

Эти меры направлены на повышение безопасности на дорогах и предотвращение ДТП, связанных с управлением транспортом в состоянии опьянения. Важно помнить, что основная задача каждого водителя — сохранение собственной безопасности и безопасности окружающих.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

день назад

34-летняя китаянка решила сложнейшую задачу об иголке

Интересное в Казани

16 часов назад

Казань засияла: открытие конкурса "Мисс и Миссис Бизнес Татарстан 2025

как отмыть плесень на резинке холодильника

Не у нас

2 часа назад

В Великобритании 2 таксы попытались съесть тело хозяйки

Интересное в Казани

3 дня назад

Не только Кремль и Кул Шариф: рассказываем, где в Казани найти кусочек морского побережья

наливной пол стоимость за м2 в Санкт-Петербурге

Не у нас

день назад

Ученые исследовали «врата ада» в Якутии

Новости Татарстана

день назад

Алина Загитова сняла видео на байкальском льду

Новости Казани

день назад

В Казани женщина выпала из окна 5-этажного дома и умерла

Новости Казани

день назад

В Авиастроительном районе Казани 12 марта прозвучала сирена: причина

Не у нас

день назад

В Тобольске взорвался частный дом
Новости Казани
день назад

Казанский марафон в мае разыграет 7,4 млн рублей

Основатель марафона Вадим Янгиров подчеркнул, ч...

Не у нас

10 минут назад

В Перу археологи Хорхе и Милдред нашли подземные туннели инков

Интересное в Казани

день назад

Дешевые розетки, слабые автоматы: почему электрика в казанских квартирах превращается в угрозу

Не у нас

35 минут назад

В Таиланде парень за 2 года наснимал около 1000 видео в женских туалетах

Новости Татарстана

50 минут назад

Татарская Бузова Эльвира Хан планирует увеличить грудь
Ученые создали лазер с мощностью миллиона АЭС
Не у нас
25 минут назад

Ученые создали лазер с мощностью миллиона АЭС

Новости Казани

час назад

В аэропорту Казани 2 день задерживают рейсы

Новости Татарстана

час назад

Раис Татарстана выразил соболезнования в связи с кончиной Софьи Губайдуллиной

Не у нас

2 часа назад

Ученые поняли механизм болезни Паркинсона
Чего не хватает в рационе казанцев: рассказывае...
Интересное в Казани
6 дней назад

Чего не хватает в рационе казанцев: рассказываем о серьезной ошибке в питании, которую совершают 80% населения