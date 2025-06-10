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С 16 июня пенсионеров ждёт прибавка за апрель и май из-за 2 строчек в трудовой

Доплата пенсионерам за апрель и май: как исправ...

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Доплата пенсионерам за апрель и май: как исправить ошибки в трудовых книжках

Пенсионеры, у которых в трудовых книжках есть незаверенные исправления или пропущенные записи, могут получить доплату за апрель и май. Внесенные исправления в трудовые документы помогут восстановить стаж и увеличить размер пенсии.

Пенсионный фонд пересчитывает выплаты, если обнаруживаются неучтённые периоды работы, например, отсутствие записи о переводе или неподтверждённые исправления в трудовой книжке.

Исправление ошибок с помощью архивных выписок или справок может привести к доплатам за апрель и май.

Даже небольшие ошибки в трудовой книжке могут существенно сократить стаж и уменьшить выплаты.

Как исправить ошибки:

  • Найдите подтверждающие документы у бывшего работодателя.
  • Обратитесь в архив, если предприятие закрылось.
  • Подайте заявление в Пенсионный фонд с приложением доказательств.

Что означает прибавка за апрель и май:

После перерасчета пенсии будет увеличена, а разницу выплатят с момента возникновения права. В некоторых случаях пенсионеры могут получить единовременную выплату за предыдущие месяцы.

Совет: Проверьте свою трудовую книжку, убедитесь, что все записи верны и заверены. Это поможет избежать проблем с выплатами в будущем, сообщает progorod58.

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