С 16 июня пенсионеров ждёт прибавка за апрель и май из-за 2 строчек в трудовой
abnews.ru
Доплата пенсионерам за апрель и май: как исправить ошибки в трудовых книжках
Пенсионеры, у которых в трудовых книжках есть незаверенные исправления или пропущенные записи, могут получить доплату за апрель и май. Внесенные исправления в трудовые документы помогут восстановить стаж и увеличить размер пенсии.
Пенсионный фонд пересчитывает выплаты, если обнаруживаются неучтённые периоды работы, например, отсутствие записи о переводе или неподтверждённые исправления в трудовой книжке.
Исправление ошибок с помощью архивных выписок или справок может привести к доплатам за апрель и май.
Даже небольшие ошибки в трудовой книжке могут существенно сократить стаж и уменьшить выплаты.
Как исправить ошибки:
- Найдите подтверждающие документы у бывшего работодателя.
- Обратитесь в архив, если предприятие закрылось.
- Подайте заявление в Пенсионный фонд с приложением доказательств.
Что означает прибавка за апрель и май:
После перерасчета пенсии будет увеличена, а разницу выплатят с момента возникновения права. В некоторых случаях пенсионеры могут получить единовременную выплату за предыдущие месяцы.
Совет: Проверьте свою трудовую книжку, убедитесь, что все записи верны и заверены. Это поможет избежать проблем с выплатами в будущем, сообщает progorod58.
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