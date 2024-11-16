С 15 ноября: владелец "Ашана" и "Леруа Мерлен" заставят пересмотреть шопинг в России — решение для всех россиян

С приближением зимы 2024 года клиенты крупнейших гипермаркетов "Ашан" и "Леруа Мерлен" могут воспользоваться уникальным предложением. Начиная с 12 ноября, покупатели получат возможность оплачивать товары, используя накопленные бонусные баллы, которые теперь можно применять как настоящие деньги.

Механизм использования бонусов

В октябре этого года "Ашан" предлагал клиентам возможность получения кешбэка до 80% по определенным категориям товаров. Такие бонусы теперь могут быть использованы для оплаты любых товаров в магазине с 6 ноября, что делает покупки выгодными и доступными. Бонусы автоматически зачисляются на карты лояльности и могут использоваться в любой момент.

Преимущества для потребителей

Экономия с помощью бонусов в "Ашане" позволяет покупателям значительно уменьшить свои расходы, увеличивая ценность каждой потраченной рубли. Это привлекает новых клиентов и способствует удержанию старых за счет повышения их удовлетворенности и лояльности.

Инициатива "Леруа Мерлен"

Вдохновленный успехами "Ашана", "Леруа Мерлен" внедрил похожую программу бонусов. За покупки в их онлайн-магазине в октябре, осуществленные через карты выбранных банков, покупателям начислялись бонусы, которые станут доступны для использования начиная с 15 ноября. Такие бонусы также можно будет потратить на любые товары в магазине.

Как воспользоваться предложением?

Чтобы начать экономить, достаточно проверить баланс бонусных баллов на вашей карте лояльности в "Ашане" или "Леруа Мерлен". Эти бонусы предоставляют вам свободу в выборе товаров, от продуктов питания до строительных материалов, и делают шопинг более приятным и менее затратным.

Эти программы предлагают новый способ сделать покупки более выгодными и приятными, давая шанс покупателям избежать лишних трат и при этом получать желаемые товары без использования традиционных платежных средств.