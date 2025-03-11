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С 15 марта выехавшим за город на авто будут аннулировать права: водителей ждет новый сюрприз

В России стартуют масштабные проверки на трассах

monitoring-auto.ru

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В ближайшее время на выездах из российских городов пройдут крупные проверки водителей.

В рейдах примут участие сразу несколько ведомств, а нарушителей могут ждать серьезные последствия, включая лишение водительских прав на срок до трех лет.

Кого будут проверять?

Основное внимание инспекторы уделят загородным трассам, особенно в районах, где начинается сезон весенней охоты. Контроль коснется не только водителей, но и пассажиров, перевозящих охотничье оружие.

Как перевозить оружие по правилам?

Проверки будут проводить Росгвардия, Минприроды и охотничьи инспекторы. Оружие должно находиться в специальном чехле, а у владельца должны быть все разрешительные документы. Нарушение правил перевозки грозит запретом на охоту до трех лет.

Проверка долгов и возможное лишение прав

На выходных к рейдам подключатся судебные приставы и налоговые инспекторы. Они проверят водителей на наличие задолженностей по штрафам и налогам. Тем, у кого есть неоплаченные долги, предложат оплатить их на месте. В противном случае может быть вынесено решение о лишении водительских прав на неопределенный срок.

Весенние рейды на трассах затронут охотников и должников. Водителям стоит заранее проверить документы, а при наличии долгов – погасить их, чтобы избежать проблем с законом.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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