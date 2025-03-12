С 15 марта тем, кто выехал за город на автомобиле, будут аннулировать права: водителей ждет новый сюрприз

В ближайшее время на выездах из российских городов начнутся масштабные проверки водителей, организованные совместными усилиями нескольких ведомств.

Особое внимание будет уделено загородным трассам, особенно в районах популярных для весенней охоты.

Кого будут проверять?

Проверки коснутся водителей и пассажиров, особенно тех, кто перевозит охотничье оружие. Участвовать в рейдах будут Росгвардия, Минприроды и охотничьи инспекторы. Нарушителям, не соблюдающим правила перевозки оружия, грозит лишение права на охоту на срок до трех лет.

Правила перевозки оружия

Для законной перевозки оружия необходимо, чтобы оно находилось в специальном чехле и у владельца были все необходимые документы. В противном случае последствия могут быть серьезными, включая административные штрафы и уголовную ответственность.

Проверка долгов и лишение прав

В рамках проверок судебные приставы и налоговые инспекторы будут контролировать наличие задолженностей по штрафам и налогам. Водителям, у которых обнаружатся неоплаченные долги, предложат рассчитаться на месте. В случае отказа или невозможности оплаты на месте может последовать лишение водительских прав.

Рекомендации водителям

В свете предстоящих проверок рекомендуется заранее перепроверить наличие всех необходимых документов и убедиться в отсутствии задолженностей. Это поможет избежать неприятностей во время рейдов и обеспечит беспрепятственное передвижение по стране.

Масштабные проверки, запланированные на ближайшее время, являются частью усилий правительства по усилению безопасности и порядка на дорогах, а также по предотвращению незаконной деятельности в период охоты.

Участники дорожного движения должны быть готовы к тщательной проверке и соблюдению всех установленных правил.