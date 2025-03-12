С 15 марта начнут лишать прав за вождение без куртки: водителей ждет неожиданный сюрприз
ижевск.18.мвд.рф
С марта 2025 года сотрудники ГИБДД начнут проводить усиленные проверки водителей на состояние опьянения.
Это вызвало волну слухов среди автомобилистов, включая миф о том, что недостаточно теплая одежда может стать причиной лишения прав.
Миф или правда?
Наказания за внешний вид водителя в законе не предусмотрено. Однако инспекторы могут обратить внимание на поведение — если человек слишком легко одет в мороз, это может вызвать подозрения.
Какие признаки могут насторожить инспектора?
- Покраснение лица.
- Ощущение жара.
- Расширенные сосуды.
Если инспектор усомнится в трезвости водителя, он предложит пройти алкотест или направит на медицинское освидетельствование.
Как теперь проходит проверка?
С марта 2025 года рейды станут регулярными, а сотрудники ГИБДД получат дополнительные инструкции по выявлению нетрезвых водителей. Лишение прав возможно только после медицинского освидетельствования.
Важно помнить: отказ от теста приравнивается к вождению в нетрезвом виде и грозит:
- Штрафом в 30 000 рублей.
- Лишением водительских прав на 1,5–2 года.
Как избежать проблем на дороге?
- Одевайтесь по погоде – это не требование ГИБДД, но поможет избежать ненужных вопросов.
- Не садитесь за руль в состоянии опьянения – одежда не скроет факт употребления.
- Ведите себя корректно – спокойное общение с инспектором снижает риск конфликта.
- Знайте свои права – при необходимости можно записывать разговор с инспектором.
Слухи о лишении прав за легкую одежду не соответствуют действительности, но контроль за нетрезвыми водителями действительно усиливается. Главное правило остается неизменным: за руль только в трезвом состоянии.
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