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С 15 марта начнут лишать прав за вождение без куртки: водителей ждет неожиданный сюрприз

С марта 2025 года ГИБДД усилит проверки водител...

ижевск.18.мвд.рф

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С марта 2025 года сотрудники ГИБДД начнут проводить усиленные проверки водителей на состояние опьянения.

Это вызвало волну слухов среди автомобилистов, включая миф о том, что недостаточно теплая одежда может стать причиной лишения прав.

Миф или правда?

Наказания за внешний вид водителя в законе не предусмотрено. Однако инспекторы могут обратить внимание на поведение — если человек слишком легко одет в мороз, это может вызвать подозрения.

Какие признаки могут насторожить инспектора?

  • Покраснение лица.
  • Ощущение жара.
  • Расширенные сосуды.

Если инспектор усомнится в трезвости водителя, он предложит пройти алкотест или направит на медицинское освидетельствование.

Как теперь проходит проверка?

С марта 2025 года рейды станут регулярными, а сотрудники ГИБДД получат дополнительные инструкции по выявлению нетрезвых водителей. Лишение прав возможно только после медицинского освидетельствования.

Важно помнить: отказ от теста приравнивается к вождению в нетрезвом виде и грозит:

  • Штрафом в 30 000 рублей.
  • Лишением водительских прав на 1,5–2 года.

Как избежать проблем на дороге?

  • Одевайтесь по погоде – это не требование ГИБДД, но поможет избежать ненужных вопросов.
  • Не садитесь за руль в состоянии опьянения – одежда не скроет факт употребления.
  • Ведите себя корректно – спокойное общение с инспектором снижает риск конфликта.
  • Знайте свои права – при необходимости можно записывать разговор с инспектором.

Слухи о лишении прав за легкую одежду не соответствуют действительности, но контроль за нетрезвыми водителями действительно усиливается. Главное правило остается неизменным: за руль только в трезвом состоянии.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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