С 15 марта будут лишать прав за вождение без куртки: водителей ждет неожиданный сюрприз

С марта 2025 года ГИБДД начнет проводить усиленные проверки водителей на состояние опьянения. В связи с этими изменениями среди автомобилистов распространились слухи, в том числе миф о том, что легкая одежда может повлиять на решение о лишении прав.

Однако стоит разобраться, что действительно важно для инспекторов при проверке.

Мифы и реальность

Несмотря на распространенные слухи, внешний вид водителя, включая его одежду, законодательно не влияет на возможность лишения водительских прав. Однако поведение водителя, в том числе и несоответствующая погоде одежда, может вызвать подозрения инспектора в возможном состоянии опьянения.

Признаки, которые могут насторожить инспектора:

Покраснение лица и ощущение жара.

Расширенные сосуды.

Если инспектор заподозрит, что водитель находится в состоянии опьянения, он предложит пройти дыхательный алкотест или отправит на медицинское освидетельствование для подтверждения своих подозрений.

Как проходит проверка?

С марта 2025 года рейды на трезвость станут регулярными, и сотрудники ГИБДД будут оснащены дополнительными инструкциями для выявления водителей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения.

Лишение прав возможно только после подтверждения факта опьянения в результате медицинского освидетельствования.

Как избежать проблем на дороге?

Одевайтесь адекватно погоде, чтобы избежать ненужных подозрений.

Не садитесь за руль в состоянии опьянения.

Ведите себя корректно и спокойно в общении с инспектором.

Знайте свои права и при необходимости записывайте разговор с инспектором.

Слухи о лишении прав за неподходящую одежду не имеют под собой законодательной основы, однако важность соблюдения трезвости за рулем остается актуальной. Всегда помните, что безопасность на дорогах зависит от ответственности каждого водителя.