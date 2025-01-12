Новости России
· 16+ · Полина Модестова

С 15 января абсолютно будет запрещена установка пластиковых окон: их придется снять

В последнее время многие владельцы квартир в Ро...

fotostrana.ru

Подписаться в Telegram

Последние изменения в законодательстве России, касающиеся установки панорамных и французских окон в многоквартирных домах, привлекли широкое внимание. Эти нововведения значительно усложняют процесс модернизации жилища, особенно популярной среди владельцев квартир из-за возможности улучшить естественное освещение и визуально расширить пространство.

Строгие требования к согласованию

Верховный суд РФ постановил, что любые изменения, влияющие на конструкцию внешних стен здания, теперь требуют одобрения всех собственников помещений в доме. Решение направлено на защиту прав всех жильцов и поддержание целостности зданий. Прежде такие действия часто осуществлялись без широкого согласования, поскольку не считались влияющими на общую безопасность структуры.

Правовые последствия для владельцев

Для тех, кто уже успел установить такие окна без получения необходимых разрешений, судебные иски теперь могут стать серьезной угрозой. Нарушения могут привести к обязательству восстановить первоначальный вид фасада и оплатить судебные издержки. Это создает не только финансовую нагрузку, но и юридические риски.

Как избежать проблем

Юристы советуют жителям, планирующим такие улучшения, заранее проводить общее собрание собственников для получения одобрения. Это позволит избежать конфликтов и сделает процесс установки окон прозрачным и законным. Также рекомендуется консультация с профессиональным юристом для оценки всех потенциальных рисков и составления правильной документации.

Влияние на рынок недвижимости

Эти изменения могут повлиять на рынок недвижимости, особенно на стоимость квартир с уже установленными панорамными окнами. Потенциальные покупатели теперь будут более внимательно относиться к юридической чистоте таких объектов, что может снизить их привлекательность без соответствующих разрешений.

Законодательные изменения в области установки панорамных окон подчеркивают необходимость более тщательного подхода к вопросам перепланировки и модернизации жилищных условий в России, подчеркивая важность соблюдения правил и норм в интересах всех участников жилищного процесса.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

9 часов назад

Бастрыкин дал указание проверить детали нападения на жительницу Татарстана

Новости Татарстана

день назад

Телефонные мошенники позвонили одному татарстанцу почти 13 тысяч раз

удаление плесени москва цена

Новости Татарстана

день назад

Грузовик наехал на мать с дочкой на трассе в Татарстане, женщина умерла

Новости России

2 дня назад

Татарстанцам доступны удобные платежи от Сбера

вирпул ремонт варочных в Москве

Новости Казани

день назад

В Казани задержали подругу погибшей 22-летней девушки, катавшейся на тюбинге

Новости Казани

7 часов назад

Подземные переходы в Казани затопило водой

Новости Татарстана

22 часа назад

Елка из Нижнекамска достигла финала в конкурсе «Елки России»

Новости Татарстана

день назад

На капитальный ремонт 715 домов в Татарстане потратят более 7 млрд рублей
Новости Казани
9 часов назад

Вознесенский тракт в Казани теперь нужно оплачивать

В Казани начал функционировать второй участок В...

Новости Татарстана

2 часа назад

Маршрутную сеть в Челнах поменяли после массовых жалоб горожан

Новости Татарстана

2 часа назад

В Буинском районе Татарстана ветеран отпраздновал своё 105-летие

Новости Казани

3 часа назад

«Динамовцы» закончили серию из четырёх домашних матчей по хоккею с мячом

Новости Татарстана

3 часа назад

Татарстан получит инвестиции на 16 миллиардов рублей в рамках нацпроектов
В Казани отреставрируют аварийный участок стен ...
Новости Казани
2 дня назад

В Казани отреставрируют аварийный участок стен Кремля XVI века

Новости Татарстана

3 часа назад

СК проконтролирует ситуацию с подтоплением нечистотами дворов в Зеленодольске

Новости Татарстана

3 часа назад

Росреестр отметил регионы, жители которых чаще всего брали недвижимость в РТ

Новости Казани

5 часов назад

В Казани возбудили дело на воспитателя детсада, забывшую ребёнка после прогулки
Как в 40 выглядеть на 25: специалист из Казани ...
Интересное в Казани
6 дней назад

Как в 40 выглядеть на 25: специалист из Казани раскрывает секреты красоты