С 14 июня без согласия соседа на своём участке строго запрещено: новые строгие правила для всех у кого есть дача или участок

Мало кто задумывается, что даже такие простые вещи, как расширение дачного участка или копка ямы, могут привести не только к ссорам с соседями, но и к реальным штрафам или уголовным делам.

Сегодня на дачах всё изменилось: любые работы на участке требуют согласования с соседями, иначе можно столкнуться с неприятными последствиями.

Что запрещено без согласия соседей?

Раньше можно было сдвигать забор или что-то изменить на участке без особых последствий. Теперь даже перенос забора, выкапывание канавы или строительство туалета без согласия соседей является серьёзным нарушением. В случае таких действий грозят штрафы, судебные разбирательства и другие неприятности.

Какие штрафы грозят за нарушение?

Например, если ваши работы затопят соседский огород или повредят колодец, вам предстоит заплатить. Штрафы за небольшие нарушения варьируются от 300 до 500 рублей, однако если затопление приведёт к загрязнению воды, сумма штрафа может достигать сотен тысяч. За особо серьёзные нарушения может быть заведено уголовное дело.

Самозахват земли

Также не стоит забывать про самозахват земли. Если земля выглядит заброшенной, но вы решили «захватить» её для себя, это тоже нарушение. Штраф может составить от 5 тысяч рублей или 1-1,5% от кадастровой стоимости участка. А если вы сместили забор на метр, то помимо восстановления границ, вам придётся платить аренду земли и, возможно, заплатить за снос. За коммерческое использование чужой земли также предусмотрена уголовная ответственность, вплоть до пяти лет лишения свободы.

Туалеты и другие сооружения

С туалетами тоже не всё так просто. Теперь их нельзя устанавливать ближе, чем 12 метров от дома и 8 метров от колодцев и бань. Если отходы не будут герметично утилизированы, штраф может достигнуть 5 тысяч рублей, а в некоторых случаях потребуется снос сооружения за ваш счёт.

Как избежать неприятностей?

Новые дачные правила подталкивают к размышлениям прежде, чем что-либо делать на участке. Согласование с соседями теперь не просто формальность, а реальная защита от финансовых потерь и юридических проблем. Лучше заранее обсудить планируемые изменения, чем потом тратить время на суды и платить штрафы.

Если всё-таки решитесь на нарушение — помните, что закон не шутит, а соседи стали гораздо более внимательными к тому, что происходит на ваших дачных участках, сообщает oren1.