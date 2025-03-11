С 13 марта всем водителям грозит штраф 500 рублей: ГАИ начала поиск машин с такими фарами

​ Согласно Правилам дорожного движения России, в светлое время суток при движении автомобиля обязательно должны быть включены ближний свет фар, дневные ходовые огни (ДХО) или противотуманные фары.

Это требование направлено на улучшение видимости транспортных средств и повышение безопасности на дорогах.

Штраф за нарушение

Если водитель не включает указанные световые приборы, ему грозит предупреждение или штраф в размере 500 рублей. Важно помнить, что использование только габаритных огней вместо ближнего света, ДХО или «противотуманок» не соответствует ПДД и также может привести к штрафу.

Как избежать штрафа?

Всегда включайте ближний свет, ДХО или противотуманные фары при движении днём.

Не заменяйте их габаритными огнями — это нарушение.

Проверяйте исправность световых приборов перед поездкой.

Простое соблюдение этих правил не только поможет избежать штрафа, но и сделает дороги безопаснее для всех участников движения.