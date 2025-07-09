С 13 июля к пенсии прибавят по 2710 рублей. Касается абсолютно всех: и работающих и неработающих

С июня текущего года пенсионеры в России получат дополнительные средства к своим пенсиям в размере 2712 рублей. Это повышение коснется как работающих пенсионеров, так и тех, кто уже вышел на пенсию.

Новый порядок выплат касается также пожилых людей, имеющих иждивенцев, таких как дети или внуки.

Новшества в законодательстве:

Последние изменения в законодательстве направлены на устранение неравенства среди пенсионеров, имеющих иждивенцев. Теперь дополнительная пенсия за детей будет предоставляться по заявлению. Если ребенку не исполнилось 18 лет, достаточно минимального подтверждения зависимости, а после 18 лет потребуется документальное подтверждение о его обучении на очной форме в высшем учебном заведении или колледже.

Ранее существовало правило приостановки выплат летом, если ребенок завершал школу, но не начинал учебу в ВУЗе. Теперь эти ограничения устранены: дополнительные выплаты будут продолжаться в течение всего летнего периода. Однако с началом учебного года пенсионеры должны будут предоставить подтверждающие документы о поступлении ребенка в учебное заведение.

Результаты для пенсионеров:

С июня 2025 года пожилые люди, имеющие иждивенцев, смогут рассчитывать на дополнительное увеличение пенсий на 2712 рублей. Это значительное повышение касается как работающих, так и неработающих пенсионеров, и станет важной частью социальной поддержки для этой категории граждан.