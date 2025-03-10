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С 12 марта выехавшим за город на авто будут аннулировать права: водителей ждет новый сюрприз

В ближайшее время водителей ждут масштабные про...

gosuslugi.ru

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В ближайшее время на выездах из российских городов начнутся масштабные рейды.

Проверки будут проводиться с участием нескольких ведомств, а для некоторых водителей последствия могут быть серьезными — вплоть до лишения прав на 2–3 года.

Где и кого будут проверять?

Основное внимание уделят загородным трассам, особенно в районах, где начинается сезон весенней охоты. Многие граждане отправляются на охоту на личных автомобилях, поэтому инспекторы будут проверять документы водителей и пассажиров, а также условия перевозки оружия.

Правила охоты и транспортировки оружия

Контроль за соблюдением охотничьих правил усилят Росгвардия, региональные Минприроды и охотничьи инспекторы. Оружие должно быть перевозимо в специальной упаковке, а у охотников должны быть все разрешительные документы. Нарушение этих требований грозит лишением права на охоту на срок до 3 лет.

Долги тоже проверят

На выходных к рейдам присоединятся судебные приставы и налоговые инспекторы. Они будут проверять водителей на наличие задолженностей. Тем, у кого есть неоплаченные штрафы или налоги, предложат погасить долг на месте. В противном случае могут лишить водительского удостоверения на неопределённый срок.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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