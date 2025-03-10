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С 12 марта хотят лишать прав на полтора года: ГАИ будет искать сразу три категории водителей

С 1 марта 2025 года в России вводятся более стр...

av.by

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С 1 марта 2025 года в России вступают в силу новые правила, направленные на борьбу с нетрезвыми водителями.

Госавтоинспекция усилит контроль, а наказания за нарушение станут строже. Нововведения призваны повысить безопасность на дорогах и сократить число аварий, связанных с употреблением алкоголя.

Кого затронут новые меры?

  • Вождение в нетрезвом виде – штраф 30 тысяч рублей и лишение прав на 1,5–2 года.
  • Отказ от теста на алкоголь – аналогичное наказание: штраф 30 тысяч рублей и лишение прав до 2 лет.
  • Передача руля пьяному человеку – теперь это нарушение приравнено к вождению в состоянии опьянения и влечёт такие же санкции.
  • Отказ от медицинского освидетельствования – при отсутствии законных оснований штраф увеличивается, а водитель лишается прав на срок от 18 до 24 месяцев.

Какие изменения ждут водителей?

Сотрудники ГИБДД начнут проводить более частые рейды и проверки, чтобы выявлять нарушителей. Новые меры помогут снизить число ДТП с участием нетрезвых водителей и сделать дороги безопаснее для всех участников движения.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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