Новости России
· 16+ · Полина Модестова

С 12 мая будут запрещать установку унитазов: заставят убрать

Перенёс унитаз — получи перепланировку: что важ...

artshots.ru

Подписаться на Дзен.канал

Перенёс унитаз — получи перепланировку: что важно знать

На первый взгляд, замена унитаза — дело нехитрое. Купил новый, убрал старый — и всё. Но если вы решили установить его не на прежнее место, могут начаться серьёзные проблемы. В Москве и Подмосковье такие случаи уже под контролем, а и в других регионах начинают следить за этим всё строже.

Почему всё так строго?

Унитаз, биде, раковина — всё это указано в плане БТИ. Этот документ показывает официальную планировку квартиры. Если сантехнику переместили, это уже считается перепланировкой. Особенно если, к примеру, унитаз оказался ближе к кухне или вы расширили ванную за счёт жилой комнаты. Даже установка подвесного унитаза с инсталляцией требует согласования.

Что будет, если не согласовать?

  • При продаже квартиры или визите техника БТИ можно получить штраф до 2 500 рублей.

  • Вас обяжут вернуть всё как было.

  • В документах появится отметка о незаконной перепланировке — это осложнит любые сделки с недвижимостью.

Как действовать правильно?

  • Если только планируете переделку: подготовьте проект и получите одобрение у специалистов, имеющих допуск СРО.

  • Если унитаз уже стоит не там: придётся узаконить всё задним числом — собрать техдокументацию, получить заключение о безопасности, внести изменения в план БТИ, оплатить пошлину и, возможно, штраф.

Важно: даже если вы просто повернули унитаз в другую сторону, это тоже считается изменением. А в Москве при установке сложной инсталляции могут запросить не только проект, но и расчёты нагрузок, а также акты на скрытые работы.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

день назад

Старцы рассказали, что ждет Россию в XXI веке

Новости Казани

день назад

В Казани с 13 мая отключат горячую воду

клоп как он выглядит

Не у нас

23 часа назад

Продажи автобусов в России в апреле обвалились на 56% по сравнению с 2024 годом

Интересное в Казани

3 дня назад

Крылья без громких слов: рассказываем, как казанский завод собирал легендарные По-2 и ковал Победу

профессиональная прочистка канализации в Москве

Не у нас

16 часов назад

Химик назвал химический элемент, который стоит дороже всей Земли

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане готовят крупные штрафы для «уклонистов» от работы в госклиниках

Новости Татарстана

20 часов назад

Боец из Нижнекамска Анатолий Пучкин награжден медалью Суворова за участие в СВО

Не у нас

17 часов назад

Комплекс HAARP «Оружие Армагеддона» может устроить аномалии по всему миру
Новости Казани
день назад

В Казани с 13 мая отключат горячую воду

Горожанам советуют проявлять бдительность

Не у нас

37 минут назад

В России разработали первую отечественную закваску для йогурта из сыворотки

Не у нас

42 минуты назад

Ученые предложили новую теорию черных дыр без сингулярности

Не у нас

42 минуты назад

Ученые допустили существование «зеркальной» Вселенной, движущейся назад во времени

Не у нас

47 минут назад

Ученые создали препарат, продлевающий жизнь на 20% за счёт замедления старения
В Татарстане живет мужчина по имени Победа, род...
Новости Татарстана
47 минут назад

В Татарстане живет мужчина по имени Победа, родившийся 9 мая 1945 года

Не у нас

17 часов назад

Химик назвал химический элемент, который стоит дороже всей Земли

Не у нас

17 часов назад

Физики объяснили, как из хаоса возникла упорядоченная Вселенная

Не у нас

17 часов назад

Комплекс HAARP «Оружие Армагеддона» может устроить аномалии по всему миру
Тайный код города: где в Казани учатся искусст...
Интересное в Казани
4 дня назад

Тайный код города: где в Казани учатся искусству быть “здесь и сейчас”