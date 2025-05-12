С 12 мая будут запрещать установку унитазов: заставят убрать

Перенёс унитаз — получи перепланировку: что важно знать

На первый взгляд, замена унитаза — дело нехитрое. Купил новый, убрал старый — и всё. Но если вы решили установить его не на прежнее место, могут начаться серьёзные проблемы. В Москве и Подмосковье такие случаи уже под контролем, а и в других регионах начинают следить за этим всё строже.

Почему всё так строго?

Унитаз, биде, раковина — всё это указано в плане БТИ. Этот документ показывает официальную планировку квартиры. Если сантехнику переместили, это уже считается перепланировкой. Особенно если, к примеру, унитаз оказался ближе к кухне или вы расширили ванную за счёт жилой комнаты. Даже установка подвесного унитаза с инсталляцией требует согласования.

Что будет, если не согласовать?

При продаже квартиры или визите техника БТИ можно получить штраф до 2 500 рублей.

Вас обяжут вернуть всё как было.

В документах появится отметка о незаконной перепланировке — это осложнит любые сделки с недвижимостью.

Как действовать правильно?

Если только планируете переделку : подготовьте проект и получите одобрение у специалистов, имеющих допуск СРО.

Если унитаз уже стоит не там: придётся узаконить всё задним числом — собрать техдокументацию, получить заключение о безопасности, внести изменения в план БТИ, оплатить пошлину и, возможно, штраф.

Важно: даже если вы просто повернули унитаз в другую сторону, это тоже считается изменением. А в Москве при установке сложной инсталляции могут запросить не только проект, но и расчёты нагрузок, а также акты на скрытые работы.