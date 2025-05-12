С 12 мая будут запрещать установку унитазов: заставят убрать
artshots.ru
Перенёс унитаз — получи перепланировку: что важно знать
На первый взгляд, замена унитаза — дело нехитрое. Купил новый, убрал старый — и всё. Но если вы решили установить его не на прежнее место, могут начаться серьёзные проблемы. В Москве и Подмосковье такие случаи уже под контролем, а и в других регионах начинают следить за этим всё строже.
Почему всё так строго?
Унитаз, биде, раковина — всё это указано в плане БТИ. Этот документ показывает официальную планировку квартиры. Если сантехнику переместили, это уже считается перепланировкой. Особенно если, к примеру, унитаз оказался ближе к кухне или вы расширили ванную за счёт жилой комнаты. Даже установка подвесного унитаза с инсталляцией требует согласования.
Что будет, если не согласовать?
При продаже квартиры или визите техника БТИ можно получить штраф до 2 500 рублей.
Вас обяжут вернуть всё как было.
В документах появится отметка о незаконной перепланировке — это осложнит любые сделки с недвижимостью.
Как действовать правильно?
Если только планируете переделку: подготовьте проект и получите одобрение у специалистов, имеющих допуск СРО.
Если унитаз уже стоит не там: придётся узаконить всё задним числом — собрать техдокументацию, получить заключение о безопасности, внести изменения в план БТИ, оплатить пошлину и, возможно, штраф.
Важно: даже если вы просто повернули унитаз в другую сторону, это тоже считается изменением. А в Москве при установке сложной инсталляции могут запросить не только проект, но и расчёты нагрузок, а также акты на скрытые работы.
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