С 12 мая абсолютно запретят установку натяжных потолков: их придется снять

Ремонт без проблем: какие переделки в квартире могут обернуться штрафами

Если собираетесь обновить интерьер, стоит помнить: не всё можно менять по своему желанию. Некоторые переделки требуют официального согласования. В противном случае — риск получить штраф и требование вернуть всё, как было.

Вот что важно знать, прежде чем начинать ремонт:

1. Необычные окна — под запретом

Разрешено: заменить старые окна на новые, если они такие же по форме и цвету.

Нельзя: менять форму проёма или ставить стеклопакеты другого цвета.

Например, если установить чёрные рамы вместо белых, сосед может пожаловаться. Итог — штраф до 50 000 рублей и обязательный демонтаж.

2. Потолки «ниже нормы»

Можно: делать натяжные или подвесные потолки, если они уменьшают высоту не более чем на 5%.

Нельзя: сильно занижать потолки — это проверяют рулеткой. Нарушителей обяжут вернуть всё как было.

3. Батареи, которые «переехали»

Допустимо: заменить радиаторы на новые без изменения их положения.

Запрещено: переносить батареи, добавлять секции или выносить их на лоджию.

Самовольные действия могут ухудшить отопление у соседей — за это грозит штраф до 30 000 рублей и демонтаж.

4. Кондиционер без согласия — опасен

Разрешено: ставить кондиционер, если соседи не против.

Запрещено: вешать внешний блок без общего согласия жильцов.

Если кому-то начнёт капать с вашего блока — могут подать в суд. И выиграть.

5. Плита не на месте

Можно: перенести электроплиту, получив разрешение.

Нельзя: двигать газовую плиту без согласования.

Такое вмешательство считается опасным и наказывается — штраф и требование вернуть всё на место.

Как узаконить изменения?

Подготовьте проект и техническое заключение. Получите согласие жильцов (например, на установку кондиционера). Согласуйте с нужными службами — МЧС, газовая служба. Подайте заявку через «Госуслуги».

Оформление может занять от месяца до полугода, но зато всё будет законно.

А если уже всё сделано?

В некоторых случаях можно узаконить переделки через суд. Это может обойтись дешевле, чем платить штрафы и переделывать ремонт заново.

Почему соседи могут молчать?

Иногда у самих жильцов есть неразрешённые переделки — например, гардероб в ванной или балкон, превращённый в спальню. Но если отношения с ними испортятся, жалоба — вопрос времени.

Итог

Хотите чёрные окна или перенести плиту в другую комнату? Тогда либо будьте готовы к согласованиям, либо найдите общий язык с соседями. А если хочется полной свободы — подумайте о доме. Там можно даже бассейн на крыше сделать — никто не запретит.