С 12 июля полностью запретят установку натяжных потолков: их придется снять

Перед тем как приступить к ремонту или переделке интерьера квартиры, важно понять, что не все изменения можно проводить без согласования с органами.

Некоторые работы могут привести к штрафам и обязательному возврату квартиры в первоначальное состояние. Вот что может вызвать проблемы.

1. Замена окон

Что можно: Заменить старые стеклопакеты на новые того же цвета и формы.

Что нельзя: Изменять форму или размер окна, устанавливать стеклопакеты другого оттенка.

Пример: Если вы решите поставить черные окна вместо стандартных белых, и сосед подаст жалобу, вам грозит штраф и требование вернуть окна в исходное состояние.

2. Потолки

Что можно: Устанавливать подвесные и натяжные потолки в разумных пределах.

Что нельзя: Снижать высоту потолков больше, чем на 5%.

Как проверяют? Инспекторы могут измерить высоту потолка и потребовать вернуть его в исходное состояние, если изменение превышает 5%.

3. Перемещение радиаторов

Что можно: Заменить старые радиаторы на новые без изменения их местоположения.

Что нельзя: Перемещать радиаторы, добавлять секции или выносить их на балкон.

Почему? Перемещение радиатора без согласования может нарушить отопление в доме, что приведет к штрафу.

4. Установка кондиционера

Что можно: Установить кондиционер с разрешения соседей.

Что нельзя: Устанавливать кондиционер без согласования.

Почему? Если кондиционер создаёт дискомфорт соседям, они могут подать жалобу.

5. Перемещение плит

Что можно: Перемещать электрическую плиту с разрешения.

Что нельзя: Перемещать газовую плиту без согласования с органами.

Почему? Перемещение газовой плиты требует согласования с газовой службой и администрацией.

Как легализовать изменения?

Если вы уже решили изменить что-то в квартире, лучше сделать это официально:

Подготовьте проект перепланировки.

Получите согласие соседей.

Согласуйте работы с МЧС и газовой службой.

Подайте заявление через портал «Госуслуги».

Это займет некоторое время, но позволит избежать штрафов и обязательного восстановления изменений.

Последствия за незаконные изменения

Если инспекторы обнаружат незаконные изменения, возможны такие последствия:

Штраф от 2 000 до 300 000 рублей.

Принудительный демонтаж изменений.

Судебные иски от соседей.

Лайфхак для тех, кто уже сделал ремонт

Если изменения уже выполнены без согласования, иногда можно их легализовать через суд. Это может быть дешевле, чем платить штрафы и восстанавливать всё.

P.S. Перед тем как провести изменения, лучше подготовьтесь к процессу согласования или договоритесь с соседями, чтобы избежать неприятных последствий.