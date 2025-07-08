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С 12 июля к пенсии прибавят по 2710 рублей. Касается абсолютно всех: и работающих и неработающих

С июня 2025 года пенсионеры в России смогут пол...

dzen.ru

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С июня 2025 года пенсионеры в России смогут получать дополнительные 2712 рублей к своей пенсии.

Это увеличение коснется как работающих пенсионеров, так и тех, кто уже вышел на пенсию.

Что нового в законодательстве?

Последние изменения в законодательстве призваны помочь пенсионерам, имеющим иждивенцев, такими как дети и внуки. Теперь дополнительно к пенсии будет предоставляться сумма за детей, если пенсионер подаст заявление. Для детей до 18 лет достаточно минимального подтверждения зависимости, но после достижения совершеннолетия потребуется документальное подтверждение об обучении в учебном заведении.

Ранее существовало правило, что выплаты приостанавливались летом, если ребенок завершал школу и не начинал обучение в учебном заведении. Новые изменения устраняют это неравенство и обеспечивают автоматическое продолжение выплат в течение всего лета, но с началом учебного года нужно будет предоставить подтверждение поступления в учебное заведение.

Как это повлияет на пенсионеров?

Пенсионеры, имеющие иждивенцев, получат дополнительную сумму в размере 2712 рублей уже с июня 2025 года. Это повышение станет важным шагом на пути улучшения социальной поддержки для этой категории граждан.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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