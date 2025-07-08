С 12 июля к пенсии прибавят по 2710 рублей. Касается абсолютно всех: и работающих и неработающих
dzen.ru
С июня 2025 года пенсионеры в России смогут получать дополнительные 2712 рублей к своей пенсии.
Это увеличение коснется как работающих пенсионеров, так и тех, кто уже вышел на пенсию.
Что нового в законодательстве?
Последние изменения в законодательстве призваны помочь пенсионерам, имеющим иждивенцев, такими как дети и внуки. Теперь дополнительно к пенсии будет предоставляться сумма за детей, если пенсионер подаст заявление. Для детей до 18 лет достаточно минимального подтверждения зависимости, но после достижения совершеннолетия потребуется документальное подтверждение об обучении в учебном заведении.
Ранее существовало правило, что выплаты приостанавливались летом, если ребенок завершал школу и не начинал обучение в учебном заведении. Новые изменения устраняют это неравенство и обеспечивают автоматическое продолжение выплат в течение всего лета, но с началом учебного года нужно будет предоставить подтверждение поступления в учебное заведение.
Как это повлияет на пенсионеров?
Пенсионеры, имеющие иждивенцев, получат дополнительную сумму в размере 2712 рублей уже с июня 2025 года. Это повышение станет важным шагом на пути улучшения социальной поддержки для этой категории граждан.
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