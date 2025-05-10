С 11 мая полностью запретят установку натяжных потолков: их заставят снять

Что нельзя менять в квартире без разрешения: 5 частых ошибок

Если вы планируете освежить интерьер или переделать что-то в квартире, важно помнить: не всё можно делать по своему усмотрению. Некоторые изменения требуют официального согласования. В противном случае возможны штрафы и даже обязательный демонтаж.

1. Окна другого цвета — повод для жалобы

Разрешено: менять старые окна на новые того же размера и цвета.

Запрещено: увеличивать проем, менять форму окна или ставить стеклопакеты другого оттенка.

Например, замена белых рам на черные может вызвать недовольство у соседей. Если кто-то пожалуется, это грозит штрафом до 50 000 рублей и требованием вернуть всё, как было.

2. Слишком низкие потолки

Можно: делать натяжные или подвесные потолки, если они не «съедают» более 5% высоты помещения.

Нельзя: опускать потолок слишком низко — инспекторы могут прийти с рулеткой и всё измерить.

Если отклонение от нормы окажется значительным, конструкцию придется убрать.

3. Перенос батарей — риск для всего дома

Допустимо: заменить старые радиаторы, не меняя их расположение.

Нельзя: переносить батареи, выносить их на балкон или добавлять секции без согласования.

Нарушение может повлиять на отопление у соседей и обернуться штрафом до 30 000 рублей, а также демонтажем оборудования.

4. Кондиционер на фасаде — не всегда законно

Возможен монтаж, если есть согласие жильцов.

Запрещено вешать внешний блок без разрешения.

Если дренаж с кондиционера начнёт капать соседям, они могут обратиться в суд — и, скорее всего, выиграют.

5. Плита в новом месте — только по правилам

Электроплиту можно перенести, но только с одобрением.

Газовую плиту — строго запрещено без разрешения газовой службы и управляющей компании.

Самовольная переделка чревата не только штрафом, но и необходимостью вернуть всё на прежнее место.

Как всё узаконить?

Закажите проект перепланировки и техническое заключение. Получите согласие жильцов (для фасадных работ). Согласуйте изменения с нужными службами (например, МЧС или газовиками). Подайте заявление через «Госуслуги».

Ожидание может занять от одного до шести месяцев, зато вы будете спокойны за законность переделок.

Что будет, если не согласовать?

Хотя проверки происходят нечасто, риск всё же есть. Возможные последствия:

Штрафы от 2 000 до 300 000 рублей.

Судебные тяжбы с соседями.

Обязательный демонтаж за ваш счет.

Если уже сделали ремонт

Иногда переделки можно узаконить через суд. Это может оказаться дешевле, чем платить штрафы и восстанавливать старый вид.

Почему соседи молчат?

Некоторые не жалуются, потому что сами нарушили правила. Но если вдруг возникнет конфликт, они могут инициировать проверку.