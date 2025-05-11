С 11 мая будет под запретом установка унитазов: заставят убрать

Перенос унитаза — это не просто каприз: когда нужно согласование

Кажется, что замена унитаза — дело простое. Купил новый, поставил — и готово. Но если вы решили установить его в другом месте, чем было указано в техническом плане квартиры, — готовьтесь к неприятностям. Особенно строго за этим теперь следят в Москве и области, но и другие регионы не отстают.

Почему всё так серьёзно?

Унитаз, раковина, ванна — всё это входит в план БТИ. Это официальный документ, где зафиксирована планировка квартиры. И если вы переносите сантехнику или меняете её конструктивно (например, ставите подвесной унитаз с инсталляцией), это уже считается перепланировкой, а её нужно согласовывать.

Особенно важно это, если:

вы расширяете санузел за счёт другой комнаты;

унитаз переносится ближе к кухне;

меняется местоположение стояков и труб.

Что будет, если не согласовать?

Если при продаже квартиры, ремонте или проверке БТИ выяснится, что унитаз стоит не на своём месте:

вам могут назначить штраф до 2 500 рублей;

потребуют вернуть всё обратно;

в документах появится отметка о несогласованной перепланировке, что усложнит любые сделки с недвижимостью.

Как действовать по правилам?

Пока унитаз только в проекте — обратитесь к специалистам с допуском СРО, чтобы подготовить технический проект.

Если уже всё сделано — оформляйте всё задним числом: заказывайте техзаключение, вносите изменения в план БТИ, платите госпошлину и, возможно, штраф.

Даже разворот унитаза на другую стену может считаться переустройством.

В Москве при сложной установке, например, с инсталляцией, могут потребовать целый проект с расчётами нагрузок и актами на скрытые работы.

Главное правило

Лучше один раз согласовать и спать спокойно, чем потом дважды всё переделывать — сначала по собственному плану, потом по указанию инспектора, сообщает источник.