С 11 мая будет под запретом установка унитазов: заставят убрать
satra.ru
Перенос унитаза — это не просто каприз: когда нужно согласование
Кажется, что замена унитаза — дело простое. Купил новый, поставил — и готово. Но если вы решили установить его в другом месте, чем было указано в техническом плане квартиры, — готовьтесь к неприятностям. Особенно строго за этим теперь следят в Москве и области, но и другие регионы не отстают.
Почему всё так серьёзно?
Унитаз, раковина, ванна — всё это входит в план БТИ. Это официальный документ, где зафиксирована планировка квартиры. И если вы переносите сантехнику или меняете её конструктивно (например, ставите подвесной унитаз с инсталляцией), это уже считается перепланировкой, а её нужно согласовывать.
Особенно важно это, если:
вы расширяете санузел за счёт другой комнаты;
унитаз переносится ближе к кухне;
меняется местоположение стояков и труб.
Что будет, если не согласовать?
Если при продаже квартиры, ремонте или проверке БТИ выяснится, что унитаз стоит не на своём месте:
вам могут назначить штраф до 2 500 рублей;
потребуют вернуть всё обратно;
в документах появится отметка о несогласованной перепланировке, что усложнит любые сделки с недвижимостью.
Как действовать по правилам?
Пока унитаз только в проекте — обратитесь к специалистам с допуском СРО, чтобы подготовить технический проект.
Если уже всё сделано — оформляйте всё задним числом: заказывайте техзаключение, вносите изменения в план БТИ, платите госпошлину и, возможно, штраф.
Даже разворот унитаза на другую стену может считаться переустройством.
В Москве при сложной установке, например, с инсталляцией, могут потребовать целый проект с расчётами нагрузок и актами на скрытые работы.
Главное правило
Лучше один раз согласовать и спать спокойно, чем потом дважды всё переделывать — сначала по собственному плану, потом по указанию инспектора, сообщает источник.
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец