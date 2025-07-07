С 11 июля полностью запретят установку натяжных потолков: их придется снять

Сделать ремонт — это всегда увлекательный процесс, но стоит помнить, что не все изменения можно выполнить без согласования с органами.

Если вы не хотите столкнуться с проблемами, штрафами и обязательным демонтажем, ознакомьтесь с тем, какие переделки могут привести к неприятным последствиям.

1. Замена окон

Что можно: Заменить стеклопакеты на новые того же цвета и формы.

Что нельзя: Менять размер окна или устанавливать стеклопакеты другого цвета.

Пример: Если вы замените белые окна на черные, и вашему соседу это не понравится, он может подать жалобу. Вам грозит штраф и требование вернуть всё как было.

2. Потолки и их влияние на пространство

Что можно: Устанавливать подвесные и натяжные потолки.

Что нельзя: Снижать высоту потолков больше, чем на 5%.

Как проверяют? Если потолки будут ниже на больше чем 5%, могут быть требования вернуть их в исходное состояние.

3. Радиаторы и их расположение

Что можно: Заменить радиаторы без изменения их местоположения.

Что нельзя: Перемещать радиаторы или добавлять секции.

Почему? Изменения в отопительной системе без согласования могут вызвать проблемы с отоплением у соседей, что приведет к штрафу и необходимости вернуть всё как было.

4. Установка кондиционера

Что можно: Установить кондиционер с согласия соседей.

Что нельзя: Устанавливать кондиционер без разрешения.

Почему? Если внешний блок кондиционера нарушает комфорт соседей, они могут подать жалобу в суд.

5. Газовая плита

Что можно: Перемещать электрическую плиту с разрешения.

Что нельзя: Перемещать газовую плиту без согласования.

Почему? Изменение расположения газовой плиты обязательно должно быть согласовано с газовой службой. Без этого вы получите штраф.

Как сделать изменения легальными?

Если вы всё-таки решились на переделки, лучше заранее оформить всё официально:

Подготовьте проект перепланировки.

Получите согласие соседей на изменения.

Согласуйте все работы с газовой службой и МЧС.

Оформите все документы через портал «Госуслуги».

Это может занять несколько месяцев, но все изменения будут официальными.

Что будет, если не согласовать изменения?

В случае выявления незаконных изменений могут последовать следующие последствия:

Штрафы от 2 000 до 300 000 рублей.

Принудительный демонтаж изменений.

Судебные иски от соседей.

Лайфхак для тех, кто уже провёл изменения

Если работы уже проведены, можно попробовать легализовать их через суд. Это иногда дешевле, чем платить штрафы и восстанавливать всё обратно.

P.S. Если вы хотите изменить окна или перенести плиту, подготовьтесь к длительному процессу согласования. А чтобы не тратить время на бумажную волокиту, можно рассмотреть покупку частного дома, где можно делать всё, что угодно.