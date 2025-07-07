С 11 июля к пенсии прибавят по 2710 рублей. Касается абсолютно всех: и работающих и неработающих

Согласно последним данным, с июня 2025 года пенсионеры в России получат дополнительные выплаты на сумму 2712 рублей.

Это повышение касается не только тех, кто продолжает работать, но и тех, кто уже на пенсии.

Что изменилось в законодательстве?

Новые изменения в законодательстве направлены на устранение социального неравенства среди пенсионеров с иждивенцами, такими как дети и внуки. Теперь пенсионеры смогут получать дополнительную пенсию за детей, если они предоставят соответствующее заявление. Если ребенку не исполнилось 18 лет, то достаточно минимального подтверждения зависимости, но если ребенку исполнилось 18 лет, то потребуется документальное подтверждение его обучения на очной форме в учебном заведении.

Ранее существовало правило, что выплаты временно приостанавливались летом, если ребенок не продолжал обучение после окончания школы. Однако с новыми правилами выплаты продолжат поступать в течение всего лета, и только с началом учебного года будет требоваться подтверждение поступления в учебное заведение.

Выводы для пенсионеров

Пожилые люди, имеющие иждивенцев, получат дополнительные средства к своей пенсии, что станет важным шагом в обеспечении социальной поддержки для этой категории граждан. Повышение на 2712 рублей начнется с июня 2025 года и будет доступно как работающим, так и неработающим пенсионерам.