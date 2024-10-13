С 10 октября во всех школах РФ отменят любимый предмет — дети злятся, а учителя счастливы

Министерство просвещения России запускает обновление образовательных программ на всех уровнях школьного обучения. Недавно опубликованный проект приказа от 18 сентября 2024 года предлагает серию изменений, касающихся нескольких ключевых аспектов школьного образования.

Реформирование учебных дисциплин Значительные изменения предвидятся в программе физической культуры, где из списка дисциплин предлагается исключить гольф и чир-спорт. Это решение направлено на концентрацию усилий на более популярных и традиционных спортивных практиках.

Обновление терминов в рамках учебы Планируется и обновление терминов, который на данный момент еще можно встретить в учебных пособиях. К примеру, существуют сложные для детей термины, среди них "семейное насилие", "толерантность", а также "буллинг" и "гендерный". Каждый из этих терминов предложили заменить так, чтобы они были более понятными для детей. Это позволить упростить для учеников понимание тем и материала в целом, что очень важно.

Структурирование учебных занятий Вводится новшество в виде поурочного планирования для предметов, требующих практического применения навыков. Это позволит учителям более эффективно планировать уроки и способствовать последовательному изучению материала.

Улучшение механизмов оценки достижений Проект предусматривает также совершенствование системы оценки образовательных достижений. Введение кодификатора метапредметных результатов поможет повысить точность оценок учебных достижений, акцентируя внимание на ключевых компетенциях и умениях.

Эти обновления отражают стремление министерства адаптировать школьное обучение к современным образовательным стандартам, делая его более эффективным и понятным для студентов, пишет источник.