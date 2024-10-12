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С 10 октября во всех школах РФ отменят любимый предмет — дети негодуют, а учителя ликуют

Министерство просвещения России анонсировало зн...

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Министерство просвещения России анонсировало значительные реформы в учебных программ для всех уровней школьного образования — начиная от начальных классов до старшей школы. Нововведения, описанные в проекте приказа от 18 сентября 2024 года, затрагивают ряд ключевых элементов обучения.

Преобразования в учебной программе по физкультуре

Одно из ключевых изменений заключается в том, что в школах будет пересмотрено отношение к уроку по физической культуре. В Министерстве предположили, что из учебного курса можно убрать гольф, а также черлидинг. Это позволить уделять больше внимания спортивным дисциплинам, которые в большей степени актуальны для физического развития.

Помимо что, что еще включает данный проект - это упрощение учебной терминологии для того, чтобы облегчить понимание для учеников школ. К примеру, планируют заменить несколько терминов на более понятные для детей аналоги. Среди замененных терминов: "толерантность", "семейное насилие", а также слово "гендерный" и "буллинг". Так ученики школ смогут проще воспринимать и усваивать психологические концепции, которые пока что еще сложны для них.

Проект предполагает в еще одно изменение - внедрение планирования для предметов, которое будет поурочным. Применение практических навыков в таком случае будет играть ключевую роль. Цель данной инициативы - улучшить структурированность учебных занятий. Это позволит учителям эффективнее управлять временем на уроке, процессом обучения в целом. Они смогут подстраивать план обучения под индивидуальные потребности своих учеников.

Усовершенствование системы оценки образовательных достижений

Планируется также улучшение процедур оценки качества образования на федеральном и региональном уровнях. Разработка нового набора метапредметных требований позволит более точно и объективно оценивать учебные достижения учащихся, укрепляя акцент на ключевых компетенциях, необходимых для полноценного освоения программ.

Эти масштабные обновления в образовательной системе предназначены для того, чтобы обеспечить учащимся лучшие возможности для развития и подготовки к успешной адаптации в современном мире

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