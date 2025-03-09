С 10 марта всем водителям грозит штраф 500 рублей: ГАИ приступила к поиску машин с такими фарами

Вождение автомобиля с включенными фарами в дневное время — обязательное требование Правил дорожного движения (ПДД), которое направлено на повышение безопасности на дорогах. Однако многие водители игнорируют этот пункт, считая его лишней формальностью, и ездят без света или ограничиваются противотуманными фарами. Инспектор ГАИ в интервью порталу njcar.ru разъяснил, почему это поведение является нарушением, и объяснил, какие последствия могут последовать за несоблюдение этого правила.

Дневной свет: необходимость для безопасности

Согласно пункту 19.5 ПДД, водитель обязан включать либо ближний свет фар, либо дневные ходовые огни (ДХО) в дневное время. Это требование действует не просто так, оно направлено на повышение видимости автомобиля для других участников дорожного движения, что особенно важно в условиях плохой погоды, тумана или дождя. Использование фар в дневное время позволяет сделать машину заметной для пешеходов и других водителей, снижая вероятность аварий.

Штрафы и предупреждения

За несоблюдение этого правила предусмотрен штраф в размере 500 рублей. Однако, если нарушение было устранено оперативно, инспектор может ограничиться предупреждением. Важно помнить, что соблюдение этого простого правила может не только сэкономить деньги, но и, что более важно, повысить безопасность на дорогах.

Проблемы с ближним светом и альтернативы

Для владельцев автомобилей без ДХО необходимость включать ближний свет в дневное время часто становится неудобной и дорогостоящей. Замена галогенных ламп может обойтись в значительную сумму, что заставляет некоторых водителей искать альтернативы. Однако есть и другой вариант, предусмотренный ПДД.

Противотуманные фары: законная альтернатива

Согласно пункту 19.4 ПДД, вместо ближнего света можно использовать противотуманные фары. Этот вариант позволяет сэкономить на расходах и электроэнергии, так как противотуманки имеют более долгий срок службы и потребляют меньше энергии. Это отличный способ выполнить требования ПДД, не тратя лишних средств на замену ламп.

Габаритные огни: это не достаточно

Некоторые водители могут ошибочно полагать, что использование только габаритных огней удовлетворяет требования ПДД. Однако это не так. Для обеспечения безопасности на дороге и соблюдения правил дорожного движения, необходимо использовать либо ближний свет фар, либо дневные ходовые огни или противотуманные фары. За нарушение этого требования водителю грозит штраф в 500 рублей по статье 12.20 КоАП РФ.

Зачем соблюдать ПДД?

Инспектор ГАИ напоминает, что соблюдение правил дорожного движения — это не только обязанность, но и залог безопасности всех участников движения. Использование дневного света, будь то ближний свет, дневные ходовые огни или противотуманные фары, значительно повышает видимость автомобиля и снижает риск ДТП. Пренебрегать этим требованием не стоит, ведь это не только способ избежать штрафов, но и, что самое важное, сохранить жизнь и здоровье.