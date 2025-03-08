С 10 марта всем водителям грозит штраф 500 рублей: ГАИ начала поиск машин с такими фарами

​ Согласно Правилам дорожного движения Российской Федерации, в светлое время суток при движении транспортного средства должны быть включены фары ближнего света, дневные ходовые огни (ДХО) или противотуманные фары.

Это требование направлено на повышение безопасности дорожного движения, улучшая видимость автомобиля для других участников движения.

Штрафы за несоблюдение правил

За нарушение этого правила предусмотрена административная ответственность, которая может выразиться в предупреждении или штрафе в размере 500 рублей. Важно помнить, что использование габаритных огней вместо ближнего света, ДХО или противотуманных фар в дневное время не соответствует требованиям ПДД и также может повлечь штраф.

Рекомендации для водителей

Для повышения безопасности на дорогах и предотвращения штрафов водителям следует строго соблюдать правила использования световых приборов. Включение правильных фар в дневное время — это простая мера, которая помогает избежать неприятных последствий и способствует безопасности на дорогах.