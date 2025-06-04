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С 10 июня пенсионеров ждёт прибавка за март и апрель из-за 2 строчек в трудовой

В июне пенсионерам будут увеличены выплаты с пе...

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Пенсионерам в июне повысят выплаты с перерасчётом за март и апрель: как исправить ошибки в трудовой книжке

В июне многие пенсионеры получат повышенные выплаты с перерасчётом за март и апрель. Это связано с исправлением ошибок в трудовых книжках, которые ранее приводили к недооценке страхового стажа и, как следствие, занижению размера пенсии.

Почему пенсия может быть меньше?

Ошибки в трудовой книжке — даже маленькие неточности или незаверенные исправления — могут привести к сокращению страхового стажа. В результате Пенсионный фонд может не учесть весь трудовой путь, что ведет к снижению размера пенсии. Особенно часто такие ошибки встречаются в случае неверных записей о переводах, а также незаверенных исправлений.

Как проверить и исправить ошибки?

  • Обратитесь к работодателю за подтверждающими справками.

Если информация в трудовой книжке о каких-либо периодах работы некорректна, первым шагом будет запросить справки от работодателя, которые подтверждают ваш стаж.

  • Если организация закрылась, найдите документы в архиве.

В случае если организация прекратила свою деятельность, постарайтесь найти документы, подтверждающие ваш трудовой стаж в архиве.

  • Соберите все подтверждающие бумаги.

Убедитесь, что у вас есть все необходимые документы, такие как трудовые договоры, справки, выписки из архивов.

  • Подайте заявление в Пенсионный фонд.

С собранными документами подайте заявление в Пенсионный фонд с просьбой пересчитать вашу пенсию.

За какие месяцы сделают перерасчёт?

Перерасчёт пенсии будет произведён с того месяца, когда вы подадите исправленные документы. Например, если вы исправили трудовую книжку в мае, то перерасчёт выплат будет произведён за март и апрель.

Чем раньше исправите ошибки, тем быстрее получите повышение пенсии.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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