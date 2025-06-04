С 10 июня пенсионеров ждёт прибавка за март и апрель из-за 2 строчек в трудовой
ks-yanao.ru
Пенсионерам в июне повысят выплаты с перерасчётом за март и апрель: как исправить ошибки в трудовой книжке
В июне многие пенсионеры получат повышенные выплаты с перерасчётом за март и апрель. Это связано с исправлением ошибок в трудовых книжках, которые ранее приводили к недооценке страхового стажа и, как следствие, занижению размера пенсии.
Почему пенсия может быть меньше?
Ошибки в трудовой книжке — даже маленькие неточности или незаверенные исправления — могут привести к сокращению страхового стажа. В результате Пенсионный фонд может не учесть весь трудовой путь, что ведет к снижению размера пенсии. Особенно часто такие ошибки встречаются в случае неверных записей о переводах, а также незаверенных исправлений.
Как проверить и исправить ошибки?
- Обратитесь к работодателю за подтверждающими справками.
Если информация в трудовой книжке о каких-либо периодах работы некорректна, первым шагом будет запросить справки от работодателя, которые подтверждают ваш стаж.
- Если организация закрылась, найдите документы в архиве.
В случае если организация прекратила свою деятельность, постарайтесь найти документы, подтверждающие ваш трудовой стаж в архиве.
- Соберите все подтверждающие бумаги.
Убедитесь, что у вас есть все необходимые документы, такие как трудовые договоры, справки, выписки из архивов.
- Подайте заявление в Пенсионный фонд.
С собранными документами подайте заявление в Пенсионный фонд с просьбой пересчитать вашу пенсию.
За какие месяцы сделают перерасчёт?
Перерасчёт пенсии будет произведён с того месяца, когда вы подадите исправленные документы. Например, если вы исправили трудовую книжку в мае, то перерасчёт выплат будет произведён за март и апрель.
Чем раньше исправите ошибки, тем быстрее получите повышение пенсии.
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