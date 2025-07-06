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С 10 июля к пенсии прибавят по 2710 рублей. Касается абсолютно всех: и работающих и неработающих

С июня текущего года пожилые люди в России смог...

dzen.ru

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По последней информации специалистов, с июня текущего года пенсионеры в России получат дополнительные средства к своим пенсиям в размере 2712 рублей.

Это повышение коснется как работающих пенсионеров, так и тех, кто уже вышел на пенсию.

Новшества в законодательстве

Последние изменения в законодательстве направлены на устранение неравенства среди пожилых людей, имеющих иждивенцев, таких как дети или внуки. Теперь дополнительная пенсия за детей будет предоставляться по заявлению. Если ребенку не исполнилось 18 лет, достаточно минимального подтверждения зависимости, но после совершеннолетия необходимо будет предоставить документальное подтверждение о его обучении на очной форме в высшем учебном заведении или колледже.

Ранее существовало правило о приостановке выплат летом, если ребенок завершал школу, но не начинал обучение в учебном заведении. Новые правила устраняют это неравенство, обеспечивая продолжение выплаты средств в течение всего летнего периода. Однако, с началом учебного года потребуется представить документы, подтверждающие поступление ребенка в учебное заведение.

Результаты для пенсионеров

Таким образом, с июня текущего года пожилые люди, имеющие иждивенцев, смогут рассчитывать на дополнительное увеличение пенсий на 2712 рублей. Это значительное повышение доступно как работающим, так и неработающим пенсионерам, и станет важной частью социальной поддержки для этой категории граждан, сообщает progorodsamara.

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