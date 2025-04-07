С 10 апреля выехавших за город будут лишать прав: у водителей начнут искать этот предмет в багажнике

С наступлением весеннего охотничьего сезона российские автомобилисты, планирующие поездки за город, должны быть готовы к новому волну проверок.

Особенно внимательно инспекторы охотнадзора будут следить за транспортом в районах, прилегающих к водоемам и лесным массивам — местам, где традиционно проводятся охотничьи мероприятия.

Акцент на микроавтобусах и вместительных автомобилях

По данным специалистов, именно в таких машинах чаще всего обнаруживают нелегально добытую дичь или запрещенное оборудование. В связи с этим, владельцам крупногабаритного транспорта следует быть особенно внимательными и тщательно проверять свой транспорт перед выездом.

Что будут проверять?

Инспекторы сконцентрируют внимание на багажниках, салонах и грузах автомобилей. Основная цель проверок — удостовериться, что охота ведется законно и каждый охотник имеет при себе все необходимые разрешения и документы. Отсутствие таковых может привести к серьезным последствиям, включая лишение прав на охоту.

Поиск запрещенных устройств

Особое внимание уделено оборудованию, такому как тепловизоры, приборы ночного видения и фонари, используемые в темное время суток. Обнаружение таких устройств может стать основанием для лишения охотничьих прав на срок от одного года и более.

Советы автомобилистам

Для избежания неприятностей на природе, водителям советуют тщательно проверять свое снаряжение и убедиться в наличии всех разрешающих документов. Нарушение установленных правил может обернуться не только штрафом, но и длительным запретом на участие в охоте.

Подходя к охотничьему сезону с полной ответственностью и заботой о соблюдении законов, автомобилисты смогут избежать юридических проблем и наслаждаться природой без осложнений.