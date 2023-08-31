С 1 сентября обедать будут по расписанию: в РЖД рассказали какие новые запреты введены в поездах

Пресс-служба РЖД распространила информацию о нововведениях, которые официально начнут действовать с 1 сентября этого года.

Новое положение о перевозке пассажиров включает сразу несколько важных изменений.

Так, с осени пассажиры будут обедать по расписанию: если вы обладатель билета на верхней полке, то внизу находиться на столиком будут по полчаса утром и вечером и в течение целого часа в обеденное время.

Кроме того в поезд не посадят пассажира, отказавшегося от досмотра на вокзале. Это делается для повышения безопасности.

Из поезда не высадят на улицу безбилетников в возрасте до 16 лет, их передадут полицейским, пусть те решают, что с "зайцами" делать дальше.

В вагонах запретили петь под гитару или иные инструменты, громко слушать музыку.

Но есть и приятное: купить билет можно будет даже по просроченному паспорту, если со дня истечения его действия прошло не более 90 дней.