С 1 по 10 мая чесноку — обязательно: 40 гр. в воду — и головки размером с арбуз

Чеснок — один из самых любимых овощей на дачных участках. Он неприхотлив, но чтобы получить действительно крупные головки, важно не упустить майскую подкормку.

Лучшее время — с 1 по 10 мая, и именно сейчас чеснок особенно нуждается в подпитке.

Подкормка нитрофоской: рецепт и дозировка

Эксперт блога «О фазенде. Загородная жизнь» рекомендует использовать нитрофоску — проверенное удобрение, которое отлично работает на чесночных грядках.

Как приготовить раствор:

40 г нитрофоски,

10 литров воды температурой 25–30°C,

Всё тщательно перемешать.

Как применять:

Поливайте из расчёта 10 литров на 3 м² грядки, Во время полива не забывайте постоянно перемешивать раствор — нитрофоска может выпадать в осадок.

Почему это важно именно в мае?

В начале мая чеснок активно наращивает зелёную массу и формирует будущие головки.

Подкормка помогает укрепить корневую систему, ускоряет рост и увеличивает размер урожая.

По словам эксперта, если всё сделать правильно, головки чеснока будут размером с арбуз — выражение, конечно, образное, но результат действительно впечатляющий.

Полезные советы:

Подкармливайте чеснок утром или вечером, когда нет палящего солнца.

После подкормки можно аккуратно рыхлить почву — это улучшит доступ воздуха к корням.

Не совмещайте с другими удобрениями в этот период — одной нитрофоски достаточно.

Если вы хотите порадовать себя щедрым урожаем чеснока — не упустите майскую подкормку. Немного усилий — и чеснок порадует вас не только вкусом, но и размером, сообщает krasnoyarskmedia.