С 1 по 10 мая чесноку — обязательно: 40 гр. в воду — и головки размером с арбуз
dzen.ru
Чеснок — один из самых любимых овощей на дачных участках. Он неприхотлив, но чтобы получить действительно крупные головки, важно не упустить майскую подкормку.
Лучшее время — с 1 по 10 мая, и именно сейчас чеснок особенно нуждается в подпитке.
Подкормка нитрофоской: рецепт и дозировка
Эксперт блога «О фазенде. Загородная жизнь» рекомендует использовать нитрофоску — проверенное удобрение, которое отлично работает на чесночных грядках.
Как приготовить раствор:
- 40 г нитрофоски,
- 10 литров воды температурой 25–30°C,
- Всё тщательно перемешать.
Как применять:
- Поливайте из расчёта 10 литров на 3 м² грядки,
- Во время полива не забывайте постоянно перемешивать раствор — нитрофоска может выпадать в осадок.
Почему это важно именно в мае?
- В начале мая чеснок активно наращивает зелёную массу и формирует будущие головки.
- Подкормка помогает укрепить корневую систему, ускоряет рост и увеличивает размер урожая.
По словам эксперта, если всё сделать правильно, головки чеснока будут размером с арбуз — выражение, конечно, образное, но результат действительно впечатляющий.
Полезные советы:
- Подкармливайте чеснок утром или вечером, когда нет палящего солнца.
- После подкормки можно аккуратно рыхлить почву — это улучшит доступ воздуха к корням.
- Не совмещайте с другими удобрениями в этот период — одной нитрофоски достаточно.
Если вы хотите порадовать себя щедрым урожаем чеснока — не упустите майскую подкормку. Немного усилий — и чеснок порадует вас не только вкусом, но и размером, сообщает krasnoyarskmedia.
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