С 1 марта вводится штраф за цвет авто: водителей ждет неожиданный сюрприз

Александр Смит, руководитель известной сети автосервисов Carbase, недавно поделился с «Российской газетой» важной информацией касательно штрафов за несоответствие заявленного и реального цвета автомобиля.

По его словам, такая ошибка может стоить владельцу до 2000 рублей.

Процесс коррекции данных о цвете

Смит подробно описал, как автовладельцы могут исправить цвет в документах через электронные каналы Госуслуг или лично в отделении ГИБДД. Для этого понадобится предоставить паспорт, паспорт транспортного средства (ПТС) и свидетельство о регистрации автомобиля.

Он также подчеркнул, что при обновлении информации о цвете автомобиля не требуется предоставление каких-либо дополнительных документов, за исключением вышеупомянутых. Важно отметить, что полиуретановые защитные пленки на кузове авто не влияют на записи в ПТС, в то время как тонированные стекла могут потребовать демонтажа для проверки их прозрачности перед регистрацией изменений.

Финальный этап процедуры

Завершается процесс изменения данных о цвете авто посещением ГИБДД, где необходимо официально зарегистрировать все изменения и оплатить государственную пошлину в размере 850 рублей.

Смит подчеркнул, что своевременное обновление данных и соблюдение правил помогут избежать ненужных штрафов и проблем при дальнейшей эксплуатации автомобиля. Он также напомнил о значении правильной регистрации изменений, чтобы обеспечить легальность и прозрачность владения автотранспортом, сообщает progorodsamara.ru.