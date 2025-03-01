С 1 марта вводится штраф за цвет авто: водителям подготовили неожиданный сюрприз

Перекрашивание автомобиля может обновить его внешний вид, однако без соответствующего оформления такие изменения могут привести к неожиданным штрафам. В интервью "Российской газете", Александр Смит, основатель сети детейлинг-центров Carbase, поделился важной информацией о правилах, которые помогут автовладельцам оставаться в рамках закона.

Штраф за несоответствие цвета авто

По словам Смита, если фактический цвет машины отличается от цвета, зарегистрированного в документах, водитель рискует получить штраф в размере 2000 рублей. Это предусмотрено для того, чтобы гарантировать соответствие между реальным видом автомобиля и его юридическим описанием, что важно для правоохранительных органов.

Процедура официальной смены цвета

Чтобы законно изменить цвет своего автомобиля, необходимо официально зарегистрировать этот факт в ГИБДД. Это можно сделать, подав заявление через портал Госуслуг или непосредственно в отделении ГИБДД. Необходимы также паспорт владельца, ПТС и свидетельство о регистрации транспортного средства.

Важные моменты с пленками

Эксперт уточнил, что изменение цвета через нанесение полиуретановых пленок не требует изменений в ПТС, поскольку эти пленки не изменяют цвет кузова на постоянной основе. Однако, если машина покрыта тонировочной пленкой, возможно потребуется её удаление до регистрации изменений, чтобы обеспечить надлежащую видимость.

Стоимость и процедурные вопросы

Смит подчеркнул, что процесс оформления изменения цвета машины прост и стоит 850 рублей. Водителям достаточно посетить ГИБДД, внести нужные изменения в ПТС и оплатить необходимую сумму.

Вывод

Смена цвета автомобиля может оживить его внешний вид, но требует соблюдения определенных процедур, чтобы избежать штрафов. Соблюдение этих простых правил поможет водителям избежать неприятностей с законом и гарантировать, что их транспортное средство соответствует всем требованиям безопасности и регистрации, пишет источник.