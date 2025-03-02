С 1 марта ввели штраф за цвет авто: водителей ждет неожиданный сюрприз

В России автовладельцы, желающие изменить цвет своего транспортного средства, обязаны официально зарегистрировать эти изменения через ГИБДД. Александр Смит, руководитель сети детейлинг-центров Carbase, в разговоре с "Российской газетой" подчеркнул, что в случае несоответствия зарегистрированного и фактического цвета машины, владелец может столкнуться с штрафом в размере двух тысяч рублей.

Как зарегистрировать изменение цвета?

Чтобы законно зарегистрировать новый цвет машины, необходимо обратиться в ГИБДД с заявлением. Это можно сделать онлайн через портал Госуслуг или лично в отделении ГИБДД. Вам потребуется предоставить:

Ваш паспорт;

Паспорт транспортного средства (ПТС);

Свидетельство о регистрации транспортного средства.

Смит указывает, что дополнительные документы для подтверждения нового цвета автомобиля не нужны.

Особые указания по защитным пленкам

Если изменение цвета осуществляется с помощью полиуретановых защитных пленок, которые не меняют основной цвет, данные в ПТС менять не требуется. Однако, если присутствует тонировка, мешающая видимости, ее нужно будет удалить до прохождения регистрации изменений в ГИБДД.

Стоимость процедуры

Оформление изменения цвета в ГИБДД стоит 850 рублей. Эта сумма включает подачу документов и оплату необходимых государственных сборов. После завершения всех процедур, владелец получит обновленные документы, которые подтверждают законность проведенных изменений.

Таким образом, соблюдение процедур не только избавит владельцев от возможных штрафов, но и гарантирует, что все изменения в автомобиле официально зафиксированы и признаны законными, пишет источник.