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С 1 марта тотальный запрет: Центробанк меняет условия выдачи кредитов

С марта 2025 года пользователи Госуслуг смогут ...

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С наступлением марта 2025 года на портале Госуслуг будет запущена новая функция, позволяющая пользователям устанавливать запрет на оформление кредитов на их имя.

Это инновационное решение призвано укрепить защиту граждан от финансовых мошенничеств и нежелательных обязательств.

Как работает функция блокировки кредитов?

После активации данной функции ни один банк или микрофинансовая организация (МФО) не сможет оформить кредит на имя пользователя без его явного согласия. Это станет дополнительным барьером для мошенников, которые пытаются воспользоваться чужими персональными данными.

В случае изменения решения пользователь может отменить блокировку, однако эта операция будет выполнена с задержкой в два дня, что предотвратит возможное давление и обман со стороны злоумышленников.

Исключения из правил

Не все кредитные продукты подпадают под действие нововведения. Ипотечные кредиты и автокредиты остаются исключением из-за сложности подделки документов, связанных с такими видами займов. Такое разграничение помогает сохранить доступность значимых и весомых финансовых услуг, требующих более строгого документального подтверждения.

Расширение функциональности

Особенно актуальной эта функция может стать для семей, заботящихся о финансовой безопасности своих пожилых родственников. Установив такой запрет, они могут предотвратить случайное или непреднамеренное оформление кредитов старшими членами семьи, которые могут быть уязвимы перед агрессивным маркетингом МФО.

Запуск этой функции на Госуслугах сигнализирует о повышении уровня государственной поддержки в области финансовой безопасности граждан. Предоставляя инструменты для контроля над личными финансовыми решениями, государство делает важный шаг к укреплению защиты своих граждан от потенциальных финансовых рисков и угроз, сообщает t.me.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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