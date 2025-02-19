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С 1 марта полный запрет: Центробанк меняет условия выдачи кредитов

На портале Госуслуг с марта 2025 года станет до...

rubaltic.ru

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С первыми днями марта 2025 года на портале Госуслуг вводится нововведение, которое позволит пользователям активировать запрет на оформление кредитов в их имя.

Эта функция разработана для защиты граждан от финансового мошенничества и несанкционированного получения кредитов.

Как функционирует новая система?

С активацией этой функции ни один банк или микрофинансовая организация не сможет оформить кредит на имя зарегистрированного пользователя без его прямого разрешения. Это создает надежный барьер против действий мошенников, использующих чужие персональные данные для получения кредитов.

В случае желания отменить блокировку, пользователь сможет это сделать, однако процедура отмены займет до двух дней, что поможет избежать спонтанных и необдуманных решений под влиянием третьих лиц.

Исключения в новой системе

Определенные типы кредитов, такие как ипотечные и автокредиты, не подпадают под действие новой функции из-за более сложной процедуры оформления и высокой степени проверки документов, что минимизирует риски мошенничества.

Расширение возможностей и защиты

Эта функция станет особенно полезной для защиты финансов пожилых людей, часто становящихся целью агрессивных кредитных предложений. Семьи смогут установить такой запрет, оберегая своих старших родственников от нежелательных финансовых обязательств.

Внедрение этой функции на портале Госуслуг подчеркивает стремление государства усилить защиту граждан в сфере финансовой безопасности. Предоставление такого инструмента дает возможность каждому контролировать свои финансы более осознанно и безопасно.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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