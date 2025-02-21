С 1 марта изменится трудовое законодательство. Как это скажется на зарплате и отпусках

В марте 2025 года в Российской Федерации вступят в силу обширные реформы Трудового кодекса, направленные на усиление защиты прав работников и совершенствование трудового законодательства.

Эти изменения охватывают всё: от заработной платы до условий работы и отпусков.

Основные изменения включают:

Компенсация за работу в праздники и выходные: В новом законе особое внимание уделяется оплате труда за работу в праздничные и выходные дни. Теперь, при увольнении, работникам обязательно выплачиваются компенсации, если они не использовали свои отгулы. Это правило направлено на обеспечение соблюдения прав на отдых и компенсацию за их нарушение.

Борьба с задержками зарплат: Законодательство вводит статью 158.1, которая предусматривает целый ряд мер по борьбе с задержками выплаты заработной платы. Включая ответственность за просрочку выплат и поддержку в возвращении задолженности. Это важно для улучшения финансовой защищённости работников.

Наставничество как оплачиваемая работа: Трудовой кодекс теперь признает наставничество дополнительной оплачиваемой деятельностью. Вводится обязательное письменное согласие и дополнительное соглашение к трудовому договору, что способствует более четкому регулированию и стимулированию наставничества на рабочем месте.

Новые медицинские стандарты для определенных профессий: Обновляются правила медицинских осмотров и аттестации работников, занятых на работах с повышенными требованиями безопасности, таких как движение поездов. Это обеспечивает повышенный контроль за состоянием здоровья работников в критически важных сферах, сообщает life.ru.