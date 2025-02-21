Новости России
· 16+ · Екатерина Баранова

С 1 марта изменится трудовое законодательство. Как это скажется на зарплате и отпусках

Реформы Трудового кодекса РФ, вступающие в силу...

msk.kprf.ru

Подписаться на Дзен.канал

В марте 2025 года в Российской Федерации вступят в силу обширные реформы Трудового кодекса, направленные на усиление защиты прав работников и совершенствование трудового законодательства.

Эти изменения охватывают всё: от заработной платы до условий работы и отпусков.

Основные изменения включают:

  • Компенсация за работу в праздники и выходные: В новом законе особое внимание уделяется оплате труда за работу в праздничные и выходные дни. Теперь, при увольнении, работникам обязательно выплачиваются компенсации, если они не использовали свои отгулы. Это правило направлено на обеспечение соблюдения прав на отдых и компенсацию за их нарушение.
  • Борьба с задержками зарплат: Законодательство вводит статью 158.1, которая предусматривает целый ряд мер по борьбе с задержками выплаты заработной платы. Включая ответственность за просрочку выплат и поддержку в возвращении задолженности. Это важно для улучшения финансовой защищённости работников.
  • Наставничество как оплачиваемая работа: Трудовой кодекс теперь признает наставничество дополнительной оплачиваемой деятельностью. Вводится обязательное письменное согласие и дополнительное соглашение к трудовому договору, что способствует более четкому регулированию и стимулированию наставничества на рабочем месте.

Новые медицинские стандарты для определенных профессий: Обновляются правила медицинских осмотров и аттестации работников, занятых на работах с повышенными требованиями безопасности, таких как движение поездов. Это обеспечивает повышенный контроль за состоянием здоровья работников в критически важных сферах, сообщает life.ru.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

Половое воспитание в школах Казани: забота о детях или подрыв традиционных ценностей?

Интересное в Казани

день назад

Где строить карьеру в Казани в 2025 году? Главные работодатели, которые инвестируют в сотрудников

ксулат микро инструкция по применению от клопов

Лонгриды

20 часов назад

Пловец, тренер, капитан: Никита Королев о победах, страхах и испытаниях на пути к успеху

Интересное в Казани

3 дня назад

Казанцы меняют ресторан на лес: идеальный сценарий романтического вечера в глэмпинге

тюнинг приборной панели в Ростове-на-Дону

Не у нас

день назад

Учёный Андрей Глазовский назвал города, которые уйдут под воду к 2100 году

Новости Татарстана

3 часа назад

Бастрыкин затребовал доклад по делу о смерти студента на паре в Татарстане

Новости Татарстана

день назад

17-летний подросток в Татарстане убил 64-летнюю бабушку

Новости Казани

день назад

В Казани 25 февраля могут перекрыть ряд улиц из-за съемок фильма

Новости Казани

день назад

В Казани деталь фуры пробила череп водителю на стройке
Новости Казани
минуту назад

Стало известно, когда в Казани откроется Школа фигурного катания Загитовой

Леонов сообщил, что сейчас активно ведется рабо...

Не у нас

час назад

В Австралии ученые нашли динозавров-мегарапторов

Гид по скидкам Казани

день назад

Здоровый старт: редакция собрала всё, что поможет прийти в форму и зарядиться энергией

Не у нас

час назад

В Подмосковье поезд сбил легковушку: водитель погиб

Не у нас

час назад

19 млрд рублей сэкономили клиенты Волго-Вятского банка Сбербанка с бонусами Спасибо
В Татарстане ожидается -28 градусов
Новости Татарстана
56 минут назад

В Татарстане ожидается -28 градусов

Не у нас

4 часа назад

Метапневмовирус из Китая пришел в РФ: вспышки в 3 регионах

Новости Татарстана

5 часов назад

В Татарстане запретят усыновлять детей жителям стран с разрешенной сменой пола

Новости Казани

5 часов назад

Рэпер YA3 из Якутии отменил концерт в Казани, потому что у него нет загранника
Мечты о квартире сбываются: истории из жизни мо...
Интересное в Казани
4 дня назад

Мечты о квартире сбываются: истории из жизни молодых казанцев