Новости России
· 16+ · Екатерина Баранова

С 1 марта будет проще простого: в РФ меняются правила постановки и снятия автомобиля с учета

введение новых правил регистрации автомобилей в...

oplatagosuslug.ru

Подписаться на Дзен.канал

С 1 марта в России вступают в силу обновленные правила регистрации транспортных средств, которые значительно упростят жизнь автомобилистам.

Теперь водители смогут снимать автомобиль с учета непосредственно после его продажи, что минимизирует риски получения штрафов за нарушения, совершенные новыми владельцами.

Основные изменения включают:

  • Немедленное снятие с учета: Водители теперь могут сразу же после продажи освободиться от юридической ответственности за автомобиль, оформив снятие с учета через портал «Госуслуги» или у нотариуса.
  • Упрощение процедуры регистрации: Для постановки на учет в ГИБДД больше не требуется наличие полиса ОСАГО, хотя для управления транспортным средством наличие страховки остается обязательным.

Эти меры предприняты для сокращения бюрократических процедур и защиты прав предыдущих владельцев автомобилей, которые часто сталкивались с проблемой нежелательных штрафов, приходящих на их имя после продажи транспорта.

Практическое применение нововведений:

  • Быстрая регистрация: Водители теперь могут экономить время и избегать лишних походов в ГИБДД, что делает процесс продажи автомобиля более простым и менее затратным.
  • Защита от штрафов: Новые правила позволяют избежать получения штрафов за нарушения, совершенные новыми владельцами, обеспечивая более справедливое и прозрачное переоформление прав собственности.

Эти изменения направлены на улучшение условий для всех участников дорожного движения и способствуют повышению безопасности и ответственности в процессе смены владельца автомобиля, сообщает dzen.ru.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

20 часов назад

Татарский язык в школах республики: путь к возрождению или исчезновению?

Интересное в Казани

23 часа назад

Казанцы меняют ресторан на лес: идеальный сценарий романтического вечера в глэмпинге

рейтинг гелей от тараканов

Не у нас

день назад

Илон Маск создал самый умный искусственный интеллект

Новости Казани

день назад

Жители Казани снова начали жаловаться на цыган-попрошаек

конструктор одежды обучение в Екатеринбурге

Новости Татарстана

день назад

В 52 года умер главный бухгалтер «Татнефти» Олег Матвеев

Новости Казани

день назад

В Казани пойман 18-летний студент-каратист из Краснодара за насилие над 7 детьми

Новости Казани

день назад

В 94 года умер Игорь Позняк, заслуженный тренер РСФСР

Новости Казани

23 часа назад

Права пассажиров рейса Стамбул – Казань были нарушены: авиакомпания оштрафована
Новости Казани
день назад

Йо, Казань: рассказываем, как уличная культура впитала в себя татарские традиции

В Казани прошел международный хип-хоп фестиваль...

Новости Татарстана

2 минуты назад

Глава 2 фирм в Татарстане вместо налоговой перевел 125 млн рублей родителям

Интересное в Казани

день назад

Мечты о квартире сбываются: истории из жизни молодых казанцев

Новости Татарстана

17 минут назад

Хозяйка выкинутых с балкона котов обратилась в полицию Челнов

Новости Татарстана

37 минут назад

Износ сетей водоснабжения в Верхнеуслонском районе Татарстана доходит до 95%
В Казани рабочий упав с высоты на стройке и пог...
Новости Казани
12 минут назад

В Казани рабочий упав с высоты на стройке и погиб: прокуратура начала проверку

Не у нас

47 минут назад

Очевидцы зафиксировали светящееся НЛО у аэропорта в Турции

Не у нас

57 минут назад

Около острова Бимини ученые нашли древнюю подводную дорогу в океане

Новости Казани

час назад

Казанец сделал из квартиры и придомовой территории на Гаврилова свалку
Удалять или не удалять? Казанский хирург расска...
Интересное в Казани
4 дня назад

Удалять или не удалять? Казанский хирург рассказал, когда новообразования на коже опасны