С 1 марта 2025 тихая жизнь неработающих россиян закончится: Голикова дала указания

С приходом весны 2025 года российские пенсионеры встретят значительное увеличение своих ежемесячных пенсионных выплат.

Как сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании Государственной Думы, пенсии возрастут минимум на 1300 рублей. Точная сумма прибавки будет зависеть от личного трудового стажа и размера пенсионных фондов каждого индивидуума.

Возвращение к ежегодной корректировке пенсий

На заседании также обсуждалось предложение о возобновлении ежегодной корректировки пенсий для работающих пенсионеров, инициатива которой была впервые озвучена Президентом Владимиром Путиным в июне 2024 года и затем официально представлена для рассмотрения 20 июня того же года.

Предполагается, что индексация пенсий будет происходить дважды в год: в феврале, с учетом изменений в инфляции, и в апреле, в ответ на изменения в средней заработной плате по стране. Эта мера затронет примерно 7,8 миллиона граждан, что представляет собой значительную часть пенсионного населения страны.

Исторический контекст и будущие выплаты

Стоит отметить, что процесс индексации для активно работающих пенсионеров был временно приостановлен в 2016 году, но государство гарантирует, что все накопленные к тому времени средства будут выплачены после завершения трудовой деятельности пенсионера. Депутат Андрей Исаев подчеркнул, что все обещанные выплаты будут сохранены и учтены при итоговом расчете пенсионных начислений.

Эти изменения являются частью более широкой пенсионной реформы, направленной на улучшение жизненного уровня пенсионеров в России. Увеличение пенсионных выплат и введение системы двойной индексации отражают стремление государства обеспечить справедливое и адекватное отражение экономической ситуации в стране в пенсионных начислениях своих граждан, сообщает progorodnsk.ru.