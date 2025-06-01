С 1 июня выехавшим за город на авто будут лишать прав: водителей ждет новый сюрприз

В ближайшее время на трассах у выездов из российских городов начнутся масштабные проверки. В рейдах будут участвовать сразу несколько служб, а последствия для нарушителей могут быть серьёзными — вплоть до лишения водительских прав на срок до трёх лет.

Кто попадёт под контроль

Главное внимание инспекторов — к загородным дорогам, особенно в местах, где начинается сезон охоты. Проверки будут касаться не только водителей, но и пассажиров, которые перевозят оружие.

Как перевозить оружие, чтобы не было проблем

Проверки организуют Росгвардия, Минприроды и охотничьи инспекторы. Оружие должно быть в чехле, а у владельца — все нужные разрешения. Если нарушить правила перевозки, можно лишиться права на охоту на срок до трёх лет.

Долги — тоже повод для санкций

На выходных к проверкам присоединятся судебные приставы и налоговые органы. Водителей будут проверять на наличие долгов и неоплаченных штрафов. Если задолженность есть, предложат погасить её сразу. В противном случае возможно ограничение права на вождение.

Как подготовиться

Водителям советуют заранее проверить свои документы, наличие долгов и, при необходимости, оплатить их. Это поможет избежать неприятных ситуаций и проблем с законом во время весенних рейдов.