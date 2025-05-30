С 1 июня выехавшим за город на авто будут аннулировать права: водителей ждет новый сюрприз
elets-adm.ru
В ближайшие недели в России пройдут масштабные рейды на загородных трассах. Инспекторы уделят особое внимание охотникам и должникам.
Нарушителей ждут суровые меры — вплоть до лишения водительских прав на срок до трёх лет.
Кто попадёт под проверку
Рейды будут проходить в районах, где открывается сезон весенней охоты. Под контроль попадут:
- Водители и пассажиры, перевозящие оружие;
- Автовладельцы с долгами по штрафам, налогам и алиментам.
Проверки затронут не только сами автомобили, но и содержимое салона и багажника.
Как правильно перевозить оружие
Контроль за охотниками будут вести Росгвардия, Минприроды и охотничьи инспекторы. Согласно требованиям:
- Оружие должно находиться в чехле или кейсе;
- У владельца должны быть действующие разрешения и охотничий билет.
Нарушения грозят штрафами и запретом на охоту на срок до трёх лет.
Проверка долгов — на месте
Судебные приставы и налоговые инспекторы присоединятся к рейдам на выходных. Водителей будут проверять на наличие задолженностей. Если обнаружатся долги:
- Предложат оплатить их прямо на месте;
- При отказе — могут принять меры вплоть до временного лишения прав.
Как избежать проблем на трассе
Чтобы избежать неприятностей, водителям рекомендуется:
- Заранее проверить наличие долгов через Госуслуги или сайт ФССП;
- Погасить штрафы и налоги;
- Если вы охотник — убедиться, что оружие перевезено по всем правилам.
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