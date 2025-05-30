С 1 июня выехавшим за город на авто будут аннулировать права: водителей ждет новый сюрприз

В ближайшие недели в России пройдут масштабные рейды на загородных трассах. Инспекторы уделят особое внимание охотникам и должникам.

Нарушителей ждут суровые меры — вплоть до лишения водительских прав на срок до трёх лет.

Кто попадёт под проверку

Рейды будут проходить в районах, где открывается сезон весенней охоты. Под контроль попадут:

Водители и пассажиры, перевозящие оружие;

Автовладельцы с долгами по штрафам, налогам и алиментам.

Проверки затронут не только сами автомобили, но и содержимое салона и багажника.

Как правильно перевозить оружие

Контроль за охотниками будут вести Росгвардия, Минприроды и охотничьи инспекторы. Согласно требованиям:

Оружие должно находиться в чехле или кейсе;

У владельца должны быть действующие разрешения и охотничий билет.

Нарушения грозят штрафами и запретом на охоту на срок до трёх лет.

Проверка долгов — на месте

Судебные приставы и налоговые инспекторы присоединятся к рейдам на выходных. Водителей будут проверять на наличие задолженностей. Если обнаружатся долги:

Предложат оплатить их прямо на месте;

При отказе — могут принять меры вплоть до временного лишения прав.

Как избежать проблем на трассе

Чтобы избежать неприятностей, водителям рекомендуется: