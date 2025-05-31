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С 1 июня выехавшим за город на авто будут аннулировать права: водителям подготовили новый сюрприз

Скоро на выездах из российских городов начнутся...

drive2.ru

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Скоро на выездах из российских городов начнутся крупные рейды, в которых будут участвовать сразу несколько ведомств. Нарушителей ждут серьёзные последствия, вплоть до лишения водительских прав на срок до трёх лет.

Кого будут проверять?

Основное внимание уделят загородным трассам, особенно в районах начала сезона весенней охоты. Контроль коснётся не только водителей, но и пассажиров, перевозящих охотничье оружие.

Как правильно перевозить оружие?

Рейды проведут Росгвардия, Минприроды и охотничьи инспекторы. Оружие должно быть в специальном чехле, а у владельца должны быть все необходимые разрешения. Нарушение правил перевозки грозит запретом на охоту до трёх лет.

Проверка долгов и риск лишения прав

В выходные к рейдам присоединятся судебные приставы и налоговые инспекторы, которые проверят водителей на наличие долгов по штрафам и налогам. Тем, у кого есть задолженности, предложат оплатить их на месте. В случае отказа может быть принято решение о лишении водительских прав на неопределённый срок.

Итог

Весенние рейды затронут охотников и должников. Водителям советуют заранее проверить документы и погасить долги, чтобы избежать проблем с законом.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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