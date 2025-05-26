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С 1 июня полностью запретят установку натяжных потолков: их нужно будет снять

Какие изменения в ремонте квартиры запрещены за...

1stroitelny.kz

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Обновление интерьера — это всегда приятно, но некоторые изменения в планировке квартиры могут привести к штрафам и обязательному возвращению всего назад.

Рассмотрим, какие переделки законны, а какие — опасны.

Окна с черными рамами

Можно менять стеклопакеты на такие же по форме и цвету. Нельзя увеличивать проём или менять цвет и форму окон. Черные рамы могут вызвать жалобы соседей и штраф до 50 000 рублей.

Потолки

Натяжные и подвесные потолки разрешены, если они не уменьшают высоту более чем на 5%. При значительном снижении потолок придется демонтировать.

Радиаторы

Можно менять батареи без изменения расположения. Запрещён перенос или добавление секций, особенно на балконе. Нарушение грозит штрафом до 30 000 рублей.

Кондиционеры

Установка возможна только с согласия соседей. Вешать внешний блок без разрешения нельзя — это может привести к судебным искам.

Перенос плиты

Электрическую плиту можно перемещать с разрешением, газовую — только с согласованием газовой службы. Нарушения повлекут штрафы и возврат на место.

Как согласовать ремонт?

Закажите проект и техническое заключение, получите подписи соседей, согласуйте с МЧС и газовой службой, подайте заявление через «Госуслуги». Процесс занимает до полугода, зато исключит проблемы.

Чем грозит самовольный ремонт?

Штрафы от 2 000 до 300 000 рублей, судебные иски, принудительный демонтаж.

Если ремонт уже сделан?

Можно попытаться легализовать через суд — это дешевле, чем штрафы и переделки.

Почему соседи молчат?

Пока конфликтов нет, претензий может не быть, но ситуация может быстро измениться.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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