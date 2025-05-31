С 1 июня наступит настоящий ад: Тамара Глоба обрекла свежим гороскопом эти три знака

Телец: нестабильность и финансовые риски

Возможны непредвиденные траты и денежные потери.

Проблемы с жильём, ремонтом или переездом.

Месяц потребует переоценки жизненных приоритетов и отказа от лишнего.

Совет астрологов: не делайте крупных покупок, займитесь упрощением жизни.

Близнецы: хаос в информации и переговорах

Увеличится риск дезинформации и сплетен.

Сложности в переговорах, подписание документов отложите.

Возможны тревожность и умственное переутомление.

Рекомендация: фильтруйте информацию, не поддавайтесь на провокации и займитесь медитацией или прогулками.

Весы: испытания в отношениях

Возможны конфликты с близкими, ссоры в семье или коллективе.

Важные решения о разрыве, разводе или смене круга общения.

Потенциально кармический период — жизненные уроки будут особенно болезненны, но важны.

Совет: проявляйте мудрость, не действуйте в порыве эмоций.

Общий совет от астрологов

Июнь — время самонаблюдения и внутренней работы.

Не форсируйте события.

Принимайте происходящее как возможность избавиться от лишнего и укрепить своё «Я».

То, что кажется трудным сейчас, может стать важным поворотом в будущем.