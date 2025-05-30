С 1 июня наступит настоящий ад: Глоба обрекла свежим гороскопом эти три знака

Тревожный прогноз на июнь 2025 года для Тельцов, Близнецов и Весов: испытания и вызовы

Начало июня 2025 года может стать непростым периодом для трёх знаков Зодиака — Тельцов, Близнецов и Весов. Известные астрологи, включая Тамару Глобу, предупреждают о серьёзных испытаниях, которые могут затронуть финансовую стабильность, коммуникации и отношения.

Телец: Финансовая нестабильность и стресс

Риск крупных неожиданных трат и финансовых потерь.

Проблемы с недвижимостью, ремонтами или переездами.

Необходимость переосмыслить ценности и приоритеты.

Близнецы: Информационный хаос и недопонимания

Возрастает вероятность дезинформации, сплетен и конфликтов.

Проблемы с важными переговорами и документами.

Внутренний ментальный шум и тревожность, требующие осознанности.

Весы: Кризис в отношениях и тяжёлые решения

Возможны ссоры, разрывы и предательства в личной и деловой сфере.

Необходимость принимать сложные и болезненные решения.

Потеря внутренней гармонии и вызовы кармического характера.

Астрологи советуют использовать этот период для самоанализа, проявлять осторожность и поддерживать внутреннее равновесие. Помните: звёзды лишь предупреждают, а ваш настрой и действия помогут пройти испытания с минимальными потерями, сообщает pg12.