С 1 июня наступит настоящий ад: Глоба обрекла свежим гороскопом эти три знака
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Тревожный прогноз на июнь 2025 года для Тельцов, Близнецов и Весов: испытания и вызовы
Начало июня 2025 года может стать непростым периодом для трёх знаков Зодиака — Тельцов, Близнецов и Весов. Известные астрологи, включая Тамару Глобу, предупреждают о серьёзных испытаниях, которые могут затронуть финансовую стабильность, коммуникации и отношения.
Телец: Финансовая нестабильность и стресс
- Риск крупных неожиданных трат и финансовых потерь.
- Проблемы с недвижимостью, ремонтами или переездами.
- Необходимость переосмыслить ценности и приоритеты.
Близнецы: Информационный хаос и недопонимания
- Возрастает вероятность дезинформации, сплетен и конфликтов.
- Проблемы с важными переговорами и документами.
- Внутренний ментальный шум и тревожность, требующие осознанности.
Весы: Кризис в отношениях и тяжёлые решения
- Возможны ссоры, разрывы и предательства в личной и деловой сфере.
- Необходимость принимать сложные и болезненные решения.
- Потеря внутренней гармонии и вызовы кармического характера.
Астрологи советуют использовать этот период для самоанализа, проявлять осторожность и поддерживать внутреннее равновесие. Помните: звёзды лишь предупреждают, а ваш настрой и действия помогут пройти испытания с минимальными потерями, сообщает pg12.
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