С 1 июня начнут забирать землю: всех, у кого участок или дача в собственности, ожидает новое правило

С лета 2025 года в России вступают новые правила по использованию земельных участков

С июня 2025 года в России начнет действовать обновленное законодательство по регулированию земельных отношений, которое затронет всех владельцев земли — от садоводов до собственников участков в населенных пунктах. Новые нормы направлены на пресечение заброшенности и повышение ответственности за рациональное использование земли.

Что изменится?

Участки, купленные после апреля 2025 года, автоматически признаются освоенными сразу после регистрации права собственности.

Владельцам старых участков дадут переходный период до апреля 2028 года, чтобы привести землю в порядок.

Освоенность участка означает отсутствие мусора и сорняков, наличие зарегистрированных строений или активное использование по назначению.

Несоблюдение требований повлечет предупреждения, а при игнорировании — штрафы и даже изъятие участка через суд.

Почему это важно?

Заброшенные и неиспользуемые земли портят облик территорий и создают экологические риски. Новые правила помогут очистить и оптимизировать использование земельных ресурсов, что выгодно для экономики и окружающей среды.

Советы владельцам:

Проверьте состояние своего участка, уберите мусор и сорняки.

Зарегистрируйте все постройки или легализуйте незарегистрированные.

Благоустройство повысит рыночную стоимость и упростит взаимодействие с контролирующими органами.

Ответственный подход к земле позволит избежать проблем и использовать участок как ценный актив для строительства, бизнеса или сельского хозяйства, сообщает usolie.