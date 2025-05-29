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С 1 июня начнут забирать землю: всех, у кого участок или дача в собственности, ожидает новое правило

С июня 2025 года в России вступают новые правил...

yarkoeplamya.ru

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С лета 2025 года в России вступают новые правила по использованию земельных участков

С июня 2025 года в России начнет действовать обновленное законодательство по регулированию земельных отношений, которое затронет всех владельцев земли — от садоводов до собственников участков в населенных пунктах. Новые нормы направлены на пресечение заброшенности и повышение ответственности за рациональное использование земли.

Что изменится?

  • Участки, купленные после апреля 2025 года, автоматически признаются освоенными сразу после регистрации права собственности.
  • Владельцам старых участков дадут переходный период до апреля 2028 года, чтобы привести землю в порядок.
  • Освоенность участка означает отсутствие мусора и сорняков, наличие зарегистрированных строений или активное использование по назначению.
  • Несоблюдение требований повлечет предупреждения, а при игнорировании — штрафы и даже изъятие участка через суд.

Почему это важно?

Заброшенные и неиспользуемые земли портят облик территорий и создают экологические риски. Новые правила помогут очистить и оптимизировать использование земельных ресурсов, что выгодно для экономики и окружающей среды.

Советы владельцам:

  • Проверьте состояние своего участка, уберите мусор и сорняки.
  • Зарегистрируйте все постройки или легализуйте незарегистрированные.
  • Благоустройство повысит рыночную стоимость и упростит взаимодействие с контролирующими органами.

Ответственный подход к земле позволит избежать проблем и использовать участок как ценный актив для строительства, бизнеса или сельского хозяйства, сообщает usolie.

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