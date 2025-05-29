С 1 июня начнут забирать землю: всех, у кого участок или дача в собственности, ожидает новое правило
yarkoeplamya.ru
С лета 2025 года в России вступают новые правила по использованию земельных участков
С июня 2025 года в России начнет действовать обновленное законодательство по регулированию земельных отношений, которое затронет всех владельцев земли — от садоводов до собственников участков в населенных пунктах. Новые нормы направлены на пресечение заброшенности и повышение ответственности за рациональное использование земли.
Что изменится?
- Участки, купленные после апреля 2025 года, автоматически признаются освоенными сразу после регистрации права собственности.
- Владельцам старых участков дадут переходный период до апреля 2028 года, чтобы привести землю в порядок.
- Освоенность участка означает отсутствие мусора и сорняков, наличие зарегистрированных строений или активное использование по назначению.
- Несоблюдение требований повлечет предупреждения, а при игнорировании — штрафы и даже изъятие участка через суд.
Почему это важно?
Заброшенные и неиспользуемые земли портят облик территорий и создают экологические риски. Новые правила помогут очистить и оптимизировать использование земельных ресурсов, что выгодно для экономики и окружающей среды.
Советы владельцам:
- Проверьте состояние своего участка, уберите мусор и сорняки.
- Зарегистрируйте все постройки или легализуйте незарегистрированные.
- Благоустройство повысит рыночную стоимость и упростит взаимодействие с контролирующими органами.
Ответственный подход к земле позволит избежать проблем и использовать участок как ценный актив для строительства, бизнеса или сельского хозяйства, сообщает usolie.
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