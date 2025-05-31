С 1 июня начнут забирать землю: всех, у кого участок или дача в собственности, готовят новое правило

С июня 2025 года в России начнёт действовать обновлённое регулирование земельных отношений, которое коснётся всех землевладельцев — от садоводов и владельцев загородных домов до тех, кто владеет землёй в населённых пунктах.

Цель изменений

Главная задача новых правил — прекратить ненадлежащее использование земли и повысить ответственность собственников за рациональное её применение. Заброшенные участки ухудшают внешний вид территорий, загрязняют окружающую среду и способствуют распространению сорняков. Поэтому государство усиливает контроль и вводит чёткие требования к эксплуатации земель.

Что нового для владельцев?

Лица, покупающие участки после апреля 2025 года, автоматически получат статус «освоенного участка» сразу после регистрации права собственности. Это облегчит процедуру для новых собственников и избавит их от дополнительных бюрократических формальностей.

Владельцам участков, приобретённых до этих изменений, даётся переходный период до апреля 2028 года, чтобы привести свои участки в соответствие с новыми требованиями.

Что значит «освоенность» участка?

Участок должен быть очищен от мусора, сорняков и строительных отходов. На нём должны находиться зарегистрированные строения или осуществляться деятельность, соответствующая целевому назначению земли. Например, сельскохозяйственные земли должны использоваться по назначению, а не простаивать.

Если на участке есть незарегистрированные или аварийные здания, он может быть признан неосвоенным.

Что будет, если не выполнить требования?

Собственнику направят предписание об устранении нарушений. Если он не предпримет действий, последуют более серьёзные меры — вплоть до судебного разбирательства и изъятия участка. Однако такие меры применяются только после неоднократных предупреждений и попыток мирного решения.

Зачем нужны эти нововведения?

Новые правила направлены не на усложнение жизни владельцев, а на рациональное использование земельных ресурсов. Пустующие и заброшенные участки нарушают санитарные нормы и портят облик территорий. При высоком спросе на землю для строительства и сельского хозяйства пустующие территории — экономически неэффективны.

Рекомендации владельцам

Эксперты советуют заранее привести участок в порядок: убрать мусор, оформить постройки, провести благоустройство. Если есть незарегистрированные здания, стоит их легализовать. Это поможет избежать проблем с контролирующими органами и повысит рыночную стоимость земли.

Итог

Благоустроенный участок — это не просто собственность, а ценный актив, который можно использовать для строительства, бизнеса или продажи. Новые правила стимулируют владельцев более ответственно относиться к земле и превращать её в источник дохода. Чем раньше собственник займётся подготовкой участка, тем меньше проблем будет в будущем, пишет источник.